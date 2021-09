Rentrée littéraire 2021 – 11 nouveaux talents à découvrir - IDBOOX

Cultura a dévoilé mercredi, à la Maison de l’Amérique Latine, les 11 lauréats Talents 2021.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’auteur Gilles Legardinier, parrain de l’opération ,et Alexandre Jardin.

« Nous ne sommes pas là pour vendre des livres mais pour partager notre amour des livres et de l’écriture avec les lecteurs » a déclaré Frédéric Becquart, DG de Cultura.



Talents, récompense de nouveaux auteurs ayant séduit les libraires et un jury de lecteurs en littérature générale, jeunesse et BD. L’enseigne leur offre une visibilité accrue dans les magasins et sur le web, de nombreuses séances de dédicaces…

Pour la 19e édition, 11 livres et 11 auteurs ont été choisis par le jury. Vous trouverez ici la liste des titres de ces nouveaux auteurs très prometteurs.

Les 4 Talents Romans

– « Les envolés » d’Etienne Kern (Gallimard)

– « Avant que le monde ne se ferme » d’Alain Mascaro (Autrement)

– « Mamba Point Blues » de Christophe Naigeon (Presses de la cité)

– « Blizzard » de Marie Vingtras (L’Olivier)

Les 3 Talents Bandes dessinées

– « Spirite » de Mara (Drakoo)

– « Mégafauna » de Nicolas Puzenat (Sarbacane)

– « Yojimbot » de Sylvain Repos (Dargaud)

Les 4 Talents Jeunesse

– « Le magicien c’est toi » d’Anna Guillet (Milan), dès 1 an

– « Pacetogrela » d’Anthony Naulleau (Little Urban), dès 4 ans

– « L’antidote mortel » de Cassandre Lambert (Didier Jeunesse), dès 12 ans

– « La carte des confins » de Marie Reppelin (Pocket Jeunesse), dès 13 ans (lire notre chronique ici)