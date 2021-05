On a lu - La Carte des Confins, Peine-Ombre, La Montagne qui m'a sauvée, Grisha - IDBOOX

Ce week-end on vous propose de découvrir quatre romans pour les adolescents. Au programme: La Carte des Confins, Peine-Ombre, La Montagne qui m’a sauvée, Shadow & Bone.

De quoi parlent ces livres ? Et pourquoi les lire ?

Résumé

Callie, une voleuse hors pair, est parvenue à s’emparer d’un compas marin enchanté. L’instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des Confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n’est jamais revenu. Explorer les Confins, c’est la certitude d’entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de L’Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut, Blake va convaincre Callie de l’aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse vont peu à peu se dévoiler et s’apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Callie pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la carte… et bouleverser à jamais leur existence.

Pourquoi le lire ?

Une histoire de pirates et une jeune femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, de l’humour, de la romance, mais aussi une quête qui semble impossible et un antagoniste puissant et dévastateur… Que demander de plus ?!

Les personnages sont attachants (le duo Callie/Blake fonctionne bien, oscillant entre tensions et flirts), et les intrigues bien menées. Cependant, il nous paraît nécessaire de souligner la présence, très importante, de la romance dans le récit : on est plus sur de la romance parmi des pirates que le contraire. L’écriture est fluide, et on est entraîné rapidement dans l’action. L’autrice ne joue pas sur le suspense… à part sur la fin !

À partir de 15 ans

Résumé

Tous les trente ans, les ténèbres infectent les terres d’Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Mais elles accordent aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi-divins. On les appelle les Éclipsiens et Livianne Palumbre est de ceux-là. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s’occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lors d’une banale chasse aux miasmes, l’Éclipse s’abat sur Astravia avec une décennie d’avance. Cette fois, l’obscurité submerge le monde durant trois minutes au lieu d’une seule… À ce rythme, c’est Astravia tout entière qui va disparaître. Livianne devra sortir de sa solitude, retrouver d’anciens camarades de l’académie de Peine-Ombre, qui forme les Éclipsiens, et mettre fin à ce carnage.

Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant…

Pourquoi le lire ?

Ariel Holzl est connu pour ses romans aux univers sombres et enchanteurs, dans un registre décalé avec une bonne dose de macabre. On lui doit « Les Sœurs Carmines » (Mnemos), « Fingus Malister » (Rageot) ou encore « Bpocalypse » (L’école des loisirs). Avec « Peine-Ombre » il signe un roman de Dark Fantasy funeste et torturé. On reste bien sûr dans le young adult, mais le ton est incontestablement plus adulte que celui de ces titres précédents. On voyage aux côté des Éclipsiens, dans un monde infecté par les miasmes. Le rythme entre présent et passé amène juste ce qu’il faut de suspense au récit.

À partir de 14 ans

Résumé

Lorsque la Grande Dépression lui prend presque tout ce qu’elle possède, la famille d’Ellie est contrainte de quitter sa maison en ville et de recommencer à zéro, au coeur des forêts sauvages de la toute proche montagne aux échos. Là-bas, Ellie se découvre un profond amour pour la nature. Surtout, elle y retrouve une force et une liberté plus que bienvenues, après qu’un accident a laissé son père dans le coma. Déterminée à ramener son père parmi les vivants, la jeune fille se lance dans une expédition pour rejoindre le sommet de la montagne. Une femme y vivrait. Surnommée « la sorcière », elle posséderait d’extraordinaires secrets de guérison. Mais la sorcière et la montagne ont encore beaucoup d’histoires à révéler à Ellie. Et, avec elles, une nouvelle chance de bonheur.

Pourquoi le lire ?

Une histoire touchante qui nous est conté par Ellie, la jeune héroïne de 12 ans. Forte et débrouillarde, Ellie est également marquée par la vie difficile et les épreuves que sa famille traverse. La nature a une place importante dans le récit, et on côtoie des personnages positifs, qui n’ont pas peur de retrousser leurs manches. Lauren Wolk a une plume agréable – et ce malgré quelques longueurs d’ensemble –, donnant à « La Montagne qui m’a sauvé » une ambiance particulière.

Un véritable roman d’apprentissage, plein de rebondissements, avec une part de mystère (la fantasy n’est, finalement, pas très développée).

À partir de 13 ans

Résumé

Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi eux : Alina Starkov. L’avenir de tous repose sur les épaules d’une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L’Invocatrice de lumière.

Pourquoi le lire ?

Milan réédite non seulement « Shadow & Bone » (la saga Grisha) mais aussi « Six of Crows ». L’occasion idéale pour découvrir les romans à l’origine de la série Netflix qui cartonne. En plus, sous les jaquettes affichant les visuels de la série, on peut profiter des couvertures originales, qui sont vraiment magnifiques.

Magie, quêtes, aventures, romance… Les personnages sont humains – et imparfaits – ; on ne peut qu’adhérer au récit avec son lot de trahisons et de rebondissements.

L’univers de Leigh Bardugo est riche : il est à la fois extrêmement bien développé (un univers fantasy avec une mythologie, des peuples et leurs croyances, leurs modes de vie…) mais également intrigant, avec ses moments sombres et ses touches d’humour. À dévorer à tout prix !

À partir de 15 ans

