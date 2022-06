Spotify croit aux livres audio et investit massivement

Spotify a de grandes ambitions concernant l’audio. Lors des journées dédiées aux investisseurs, la plateforme a fixé la barre très haut.

La société veut atteindre le milliard d’utilisateurs et les 100 milliards de revenus en une décennie.

Pour arriver à cet objectif, Spotify se donne les moyens en investissant massivement notamment dans les podcasts et les livres audio.

Le marché mondial du livre est estimé à environ 140 milliards de dollars, les livres audio ont une part de marché de 6 à 7 % actuellement, mais Spotify croit fermement à l’explosion du livre audio dans le monde.

Livres audio investissements

En 2022, Spotify intègre de façon importante les livres audio à sa plateforme les rendant disponibles à plus de 400 millions d’auditeurs potentiels.



Mais cela ne s’arrête pas là. Daniel Ek, directeur financier explique : « pour chaque secteur, nous développerons un ensemble unique de logiciels, de services, de produits et de modèles commerciaux qui seront adaptés à cet écosystème spécifique. » et c’est effectivement le cas pour les livres.

Concernant le livre audio, Spotify a fait l’acquisition en 2021 de Findaway. Cette plateforme met en relation des auteurs et éditeurs indépendants avec des comédiens indépendants et gère la production et la distribution de leurs livres audio.



Et mardi, l’entreprise annonce le rachat de Vocal Ai Sonantic, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle. Ils ont développé une technologie assez intéressante axée sur la voix.

Ces voix générées artificiellement peuvent flirter, pleurer, crier, rire avec suffisamment d’émotions pour qu’on pense qu’il s’agit d’un humain. Cette techno permettra par exemple de produire des livres audio avec plusieurs voix en se passant malheureusement des comédiens et le tout à moindre coût.



Les objectifs de Spotify en matière de livres audio et de podcasts sont gigantesques, il sera intéressant de suivre l’évolution de ces investissements.

