Spotify lance son offre de livres audio

Spotify annonce le lancement de son offre de livres audio aux USA. La plateforme de streaming avait annoncé qu’elle avait de grandes ambitions concernant le livre audio, elle propose désormais des audiobooks.

Spotify avait racheté Findaway un spécialiste du livre audio. En juin dernier l’entreprise annonçait sa feuille de route pour la lecture audio (lire notre article).

Il n’aura fallu que quelques mois pour que ce catalogue devienne réalité.



Les abonnés à Spotify aux États-Unis peuvent acheter et écouter plus de 300 000 titres.

Les livres audio apparaissent sur l’appli avec une icône verrouillée. Ces livres doivent être achetés pour être écoutés. Pour les acquérir le client doit passer par une page Web (cela évite à Spotify de payer une redevance à Google ou à Apple). Ceci étant fait, le livre est automatiquement enregistré dans la bibliothèque de l’appli et disponible à l’écoute.



En se positionnant sur le livre audio, Spotify entre en concurrence directe avec Audible (Amazon) ou encore Kobo.

Il faut savoir que selon les prévisions le marché du livre audio pourrait peser 35 milliards de dollars par an d’ici 2030, contre 5 actuellement.