Storytel enrichit son catalogue de livres audio pour les enfants

Arrivé en France au mois de septembre, Storytel poursuit son chemin en élargissant son catalogue, notamment concernant les livres audio pour la jeunesse.

10% des écoutes sur cette plateforme sont des livres audio pour les enfants. Fort de ce constat Storytel travaille avec les éditeurs jeunesse pour proposer toujours plus de titres.



Après Gallimard, Didier Jeunesse, Fleurus ou l’Ecole des Loisirs, la filiale française annonce l’intégration des livres audio des Éditions Milan et Bayard.



Ainsi, les jeunes audio-lecteurs vont pouvoir y retrouver : Les Belles Histoires, J’aime lire, Petit Ours Brun, ou encore Mes P’tits docs.



Storytel propose désormais plus de 1200 livres audio pour les enfants. Conscient de cette pratique en constante évolution, la société a développé un espace dédié aux plus jeunes.

Le « mode enfant » est activable très facilement pour leur laisser la main sur le choix de leurs lectures audio.

En se rendant dans les paramètres de l’application, il suffit d’activer le « mode enfant », via un code personnel à 4 chiffres, défini par les parents. Une fois ce mode activé, l’application rend alors uniquement visible, tous les contenus jeunesses, classés par âge.

