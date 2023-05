TikTok lance son prix littéraire

TikTok surfe sur le livre et va de plus en plus loin dans son implication dans le monde de l’édition. Le réseau social lance TikTok Book Awards au Royaume-Uni et en Irlande.

Selon le média social la progression du mot dièse #Booktok est fulgurante plus de 160% en un an avec 138 milliards de vues. (lire notre article)

Face à ce raz-de-marée, l’équipe a décidé de lancer un prix littéraire qui sera le prix du public. Les Book Awards sont composés de multiples prix, les utilisateurs vont voter pour les livres, auteurs et créateurs de la plateforme.



Pas moins de 9 catégories seront mises en lumière : la plus belle couverture de livre de l’année, le meilleur livre pour mettre fin à la crise de la lecture, la librairie indépendante de l’année etc…



L’équipe précise : « Les TikTok Book Awards ne concernent pas seulement les «meilleurs nouveaux livres», mais célèbrent également l’amour de la lecture que nous voyons partagé sur TikTok; des créateurs de contenu aux classiques redécouverts.”

On connaitra les lauréats en août, après la sélection du jury d’experts et les votes du public. A suivre sur #TikTokBookAwards.