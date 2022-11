TikTok des chiffres sur le phénomène BookTok pour les livres

Lors des assises du livre numérique organisées par le SNE/ Sofia / CFC, TikTok a lâché quelques chiffres intéressants concernant l’impact de l’appli sur le livre.

Elodie Ricquier Veybel, responsable des partenariats contenus chez TikTok France est intervenue auprès des professionnels venus nombreux pour évoquer l’impact du réseau social sur le grand public aimant les livres.

Pour prendre la mesure du phénomène voici quelques données qui décideront peut-être les éditeurs à investir massivement la plateforme.

Des milliards de vidéos vues sur TikTok

Le hashtag BookTok a généré 2 milliards de vues. Les mots clefs comme #Book et Books comptabilisent 996 millions de vidéos vues et #Livre au singulier et au pluriel c’est 630 millions de vues.

Si on parle de phénomène #BookTok c’est parce qu’entre janvier et octobre 2022 le trafic sur la thématique livre a été multiplié par deux.

De quoi parle BookTok ?

Les mobinautes qui s’intéressent aux livres apprécient particulièrement les critiques littéraires, les conseils de lecture, les mangas ou encore les échanges autour de l’envie d’écrire.

Parmi les formats les plus populaires, les abonnés aiment particulièrement les recommandations de livres présentés par les influenceurs, le « Daily Life » ou tranche de vie racontée autour d’un livre reçu (déballage etc) ou encore les citations.



Pour inciter les lecteurs à rallier BookTok les équipes éditoriales du réseau social animent aussi la plateforme avec des suggestions, des challenges etc.

La présence des éditeurs sur les réseaux est d’ailleurs de plus en plus fréquente et crée une synergie avec les passionnés des livres.

Le réseau ferait vendre

TikTok ne serait pas qu’un lieu d’échange pour le livre, le réseau ferait vendre. Pour appuyer son propos, la responsable du réseau a cité l’exemple du livre Le chant d’Achille de Madeline Miller.

Ce livre publié en 2015 s’est vendu à 10 000 ex jusqu’en 2020. En 2021, une Tiktokeuse publie une vidéo sur sa lecture.

Son post a généré en un an 552K vues. Suite à cela, les ventes ont décollé pour atteindre les 75K ex en 2021 et les projections pour 2022 sont de 90K ventes !

Vous pouvez revoir les Assises du livre numérique en replay ici. Ne manquez la table ronde animée par IDBOOX sur la prescription pour le livre !