Ukraine – Harry Potter à lire gratuitement en numérique en ukrainien

Pottermore Publishing, a noué un partenariat avec une maison d’édition ukrainienne pour proposer aux fans de Harry Potter de la lecture gratuite.

Le sorcier le plus célèbre au monde va apporter un peu de lumière aux lecteurs touchés par le conflit.

Pottermore Publishing est la branche numérique de l’univers Harry Potter pour les ebooks et les livres audio. Ces éditions numériques n’étaient pas disponibles auparavant en ukrainien.

6 histoires Harry Potter disponibles en ukrainien

Cela n’a pas été sans difficultés. L’éditeur explique : « nous n’avions pas encore publié d’éditions numériques en ukrainien. Cependant, grâce à l’ingéniosité de nos équipes et à la gentillesse et au soutien de l’éditeur imprimé local, A-ba-ba-ha-la-ma-ha, nous avons pu mettre ces histoires à la disposition des locuteurs ukrainiens gratuitement. Nous fournissons les livres via ce site Web afin qu’ils soient accessibles à partir de la plupart des appareils connectés au Web, où qu’ils se trouvent. »



6 histoires Harry Potter sont désormais accessibles gratuitement .

Wizarding World a également réagit en avril au conflit russo-ukrainien en retirant l’intégralité de son catalogue numérique des bibliothèques et librairies russes.

Si vous êtes en relation avec des Ukrainiens réfugiés, transmettez-leur l’info cela leur changera, un peu les idées, c’est ici

