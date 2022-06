Stranger Things – Ouverture d’un Pop-Up Store à Paris

Avis aux fans de Stranger Things, un grand évènement se prépare ! Le pop-up store officiel dédié à Stranger Things ouvrira ses portes à Paris le 24 juin.

La série phénomène de Netflix va maintenant avoir sa boutique et tout un univers dédié à Stranger Things sur les Champs-Elysées au numéro 44, jusqu’à la fin de l’été. Jusqu’à présent, seuls les villes de New York, Los Angeles, Chicago et Dallas avaient un pop-up store !



À l’occasion de la diffusion de la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things le 1er juillet prochain, les visiteurs pourront découvrir la boutique officielle thématique avec de nombreuses animations.

Cet espace ne sera une boutique lambda, non, les équipes ont voulu proposer au public un univers ultra immersif au cœur d’Hawkins.



Les fans pourront explorer les lieux les plus emblématiques de la série dans différents espaces customisés : prendre des photos à Joyce’s House, faire du shopping dans le centre commercial Starcourt, jouer à des jeux iconiques des années 80 à la Palace Arcade ou encore repartir avec des produits exclusifs de la série uniquement disponibles au pop-up store.

