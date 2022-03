Ukraine – Le plan d’action de Bibliothèque sans Frontières - IDBOOX

Bibliothèque sans Frontières (BSF) se mobilise pour venir en aide aux familles réfugiées en provenance d’Ukraine.

L’organisation à but non lucratif a déjà mis en place une Ideas Box d’urgence à la frontière polono-ukrainienne. BSF ne s’arrête pas là et déploie un plan d’action.

Pour mémoire, les Ideas box contiennent du matériel créatif, des livres papier et numériques, des jeux de société et des ordinateurs.

Le plan d’action de BSF est orienté sur plusieurs axes.

Création de 10 Ideas Box d’information, de protection et de soutien psychosocial aux frontières de l’Ukraine.



Installation de bibliothèques d’urgence dans les centres d’accueil et d’hébergement en France, en Belgique et en Italie.



Élaboration d’un programme de tutorat pour les enfants réfugiés.

Développement d’une application mobile pour l’apprentissage du français depuis l’ukrainien et le russe.

Pour atteindre l’objectif, BSF précise : “Pour mettre en place la totalité de ce plan d’action, nous avons besoin de 2M€. Si nous collectons 200 000 € (soit 10%), nous pourrons déployer les deux premières Ideas Box à la frontière et créer les quatre premières bibliothèques d’urgence dans les centres d’accueil en France.” Pour soutenir cette formidable initiative participez ici

