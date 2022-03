Guerre en Ukraine – Comment en parler aux enfants ? Contenus gratuits pour vous aider - IDBOOX

Depuis le 24 février, l’armée de Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine. Le Président russe a mis ses menaces à exécution en pénétrant militairement dans le pays.

Images saisissantes, violence, incompréhension…S’attaquant aux civils, et à l’essence même de ce pays, la guerre en Ukraine touche petits et grands.



Voici une sélection de contenus adaptés aux 6 – 15 ans pour leur expliquer ce qui arrive en Ukraine et les aider à comprendre pourquoi cette crise majeure ne concerne pas qu’un territoire mais toutes les nations. L’objectif est aussi d’expliquer sans traumatiser tout en restant factuel.



Ces contenus gratuits sont à télécharger ou à regarder en direct sur le web. Ils s’adressent aux juniors bien sûr mais aussi aux enseignants et parents pour mieux ouvrir le dialogue. Nous mettrons à jour régulièrement cet article.

Guerre en Ukraine – Fiches pédagogiques

Milan et 1jour1actu ont publié des fiches pédagogiques pour le Cycle 3 collège. Pour y accéder c’est ici

Pour les plus jeunes à partir de 8 ans

Trois vidéos sont disponibles sur Lumni. L’une s’intitule « C’est qui Poutine ? » et l’autre « C’est quoi l’OTAN ? » ou encore, « C’est quoi un cessez le feu ?” .

En quelques minutes, les sujets sont abordés de façon simple et pédagogique pour permettre une compréhension sans ambiguïté du sujet.

Enfin, il y a aussi le podcast “Pourquoi la Russie attaque l’Ukraine ?” produit par Astrapi et France Info. C’est ici