Ukraine - Une campagne de financement pour imprimer des milliers de livres - IDBOOX

La majeure partie des imprimeries ukrainiennes se trouvent dans la ville bombardée de Kharkiv.

Lors de la foire du livre de Bologne, L’Institut ukrainien du livre (UBI), soutenu par la Fédération des éditeurs européens (FEP), a fait appel à la générosité du monde du livre.



L’objectif est de lancer une campagne de financement participatif pour imprimer des milliers de livres pour les enfants.



Peter Kraus vom Cleff, président de la FEP et Ricardo Franco Levi , vice-président et président de l’Association des éditeurs italiens, ont déclaré : « en cette période terrible de l’invasion russe de l’Ukraine, nos amis et collègues de l’UBI nous ont demandé de les aider à collecter de l’argent afin de continuer à imprimer des livres ukrainiens et de les distribuer aux enfants. Il est clair qu’il est de notre devoir d’aider nos collègues éditeurs en Ukraine et de permettre aux enfants ukrainiens d’avoir accès aux livres. Il est important que le monde du livre fasse preuve de solidarité. Si vous le pouvez, faites un don ».



Les fonds collectés seront gérés par l’UIB, chargée de choisir les titres et de coordonner avec les relais locaux l’impression et la distribution des livres aux enfants. La FEP est le garant de cette opération. A l’heure où nous écrivons cet article moins de 1500 euros sont collectés. Pour donner c’est ici