Un livre de cuisine très innovant conçu pour les personnes aveugles - IDBOOX

Au Brésil la marque Maggi a créé le premier livre de cuisine à destination des personnes aveugles ou malvoyantes.

Ce livre innovant et étonnant est conçu avec la Fondation Dorina Nowill. Cooking Blindly, est un livre papier comportant une incroyable mise en page adaptées aux personnes souffrant d’un handicap visuel. Pour la marque, l’inclusion est l’ingrédient manquant dans la cuisine.

130 pages pour apprendre et cuisiner

L’ouvrage est composé de 130 pages. Il est très volumineux et pour cause. Il contient des textes mais aussi des illustrations et même des ustensiles de cuisine.



Cooking Blindly fait appel à nos sens. Le toucher, permet de lire des textes en braille. L’odeur avec des stickers à soulever pour identifier des ingrédients ou des épices. Le goût quand on déguste un bon plat. En plus du contenu texte et de la transcription des images en audio, le projet sonore du guide apporte les sons de la cuisine pour créer une immersion sensorielle pour les aveugles.

Des ustensiles de cuisine intégrés au livre

La première partie du livre est le B-A BA de la cuisine avec des conseils. La seconde se consacre aux recettes proposées.

La troisième partie donne accès à une palette d’ustensiles spécialement conçus pour les personnes aveugles. On y trouve par exemple : une balance sonique, un protège doigt pour éviter de se couper ou encore un thermostat sonore.



L’objectif de ce livre très particulier est d’inciter les personnes malvoyantes à gagner en autonomie et à cuisiner pour elles-mêmes et pour les autres.

Malheureusement, le concept n’existe pour le moment qu’au Brésil.

La vidéo dévoile le concept du livre en détail. Ici

