Une bibliothèque dédiée au romancier Murakami à Tokyo - IDBOOX

La bibliothèque Haruki Murakami ouvrira ses portes à Tokyo au mois d’octobre. Designée par l’architecte Kengo Kuma, la bibliothèque Murakami se trouve à l’université Waseda.

L’objectif de ce tiers lieu est de présenter le monde de Murakami, ses livres bien sûr mais également sa collection de disques, son bureau, et son café préféré !

Cette bibliothèque se veut être un centre de recherche littéraire, d’échange culturel et de rassemblement pour ses fans.

“J’espère que ce sera un endroit où les étudiants pourront librement échanger et matérialiser des idées – un endroit gratuit, unique et frais sur le campus universitaire”, a déclaré l’auteur à l’AP lors d’une conférence de presse.

Plus de 3000 documents Murakami !

La bibliothèque contient plus 3 000 livres, manuscrits et autres documents de Murakami. On y trouve aussi des traductions de son travail dans des dizaines de langues.

Dans un salon à côté de la bibliothèque, se trouve une salle audio où sont exposés des disques. Certains sont estampillés «Petercat», le nom du bar de jazz qu’il dirigeait après avoir obtenu son diplôme à Waseda. Un café propose également, le breuvage préféré du romancier !

Ce projet est une réponse à l’appel lancé il y a plusieurs années par Murakami. L’auteur ne savait plus où stocker ses nombreux documents. Il veut aussi laisser une trace après sa mort.

C’est le fondateur de la société Uniqlo et ancien élève de l’université, qui a fait don de 11 millions$ pour la construction de cette bibliothèque !