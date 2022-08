USA – Une bibliothèque donne accès gratuitement aux livres censurés

Depuis quelques mois, certains états bannissent des livres (banned books) dans les écoles et les bibliothèques américaines.

1 597 livres, c’est le chiffre correspondant aux ouvrages censurés dans plusieurs états américains depuis 2021. Cela représente le plus grand nombre d’interdictions depuis que l’ALA a commencé à compiler ces listes il y a 20 ans.



Parmi ces livres on trouve des ouvrages mondialement connus : Maus, Le journal illustré d’Anne Frank, ou encore La couleur pourpre d’Alice Walker… et aussi des livres sur l’homosexualité, la transidentité et l’homoparentalité.



Comme une réponse à ce vent de censure, la Bibliothèque publique de Brooklyn (BPL) a pris une initiative audacieuse.



Pendant un temps limité, l’institution propose aux jeunes de 13 à 21 ans de tout le pays, un accès gratuit à la lecture de 500 000 livres numériques, dont la totalité des livres censurés à ce jour.



La bibliothèque explique : « Partout dans le pays, les adolescents sont confrontés à des interdictions de livres, à la censure et à des blocages politiques dans leurs écoles et leurs bibliothèques publiques. »

« Il s’agit d’une initiative de liberté intellectuelle de lecture de la Brooklyn Public Library. » déclare la bibliothèque.

Pour que les jeunes lisent les livres en question, la BPL a mis en ligne une page web spécifique afin de guider les lecteurs pour obtenir les livres, au nom de la liberté de pensée ! Ce portail délivre aussi de l’information sur les Banned Books et milite pour les Books Unbanned.

Par ailleurs, Margaret Atwood a lancé au printemps dernier une initiative coup de gueule avec une version de La servante écarlate très particulière (en savoir plus ici )