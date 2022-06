La servante écarlate – Margaret Atwood combat la censure avec un livre ininflammable

Margaret Atwood dit non à la censure des livres aux USA et lance une opération brûlante pour préserver la liberté d’expression.

Depuis quelques mois puritains et politiques interdisent à tour de bras des livres aux USA. Bibliothèques, établissements scolaires, les livres sont censurés. Cette tendance aux « Banned Books » a poussé l’auteure Margaret Atwood à réagir avec le livre imbrûlable.



L’éditeur Penguin Random House et l’écrivaine ont créé une édition tout à fait originale du fameux livre Handmaid’s Tale, La Servante écarlate en français.

Ce n’est pas une édition comme une autre, cet ouvrage ignifugé résiste donc aux flammes. Fil de nickel, adhésif haute température, acier inoxydable voici quelques composants de ce livre qui ne brûlera jamais !

Margaret Atwood a même publié une vidéo où on la voit équipée d’un lance-flamme tentant de brûler son livre si controversé.



Jusqu’au 7 juin, le livre ininflammable est mis aux enchères par Sotheby’s New York. A l’heure où nous écrivons cet article l’enchère a déjà atteint les 90 000 USD. Les bénéfices seront reversés à l’association PEN America qui milite pour la liberté d’expression dans le monde.

Pour en savoir plus, visitez le site compagnon de ce coup de gueule nécessaire ici. Découvrir le livre qui combat la censure en participant, pourquoi pas, à la vente aux enchères!

