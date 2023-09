Valentin Lecture, l’appli Alexa aux 70 000 livres audio gratuits pour les personnes handicapées

C’est un grand pas pour la lecture et l’accessibilité. Amazon et l’association Valentin Haüy ont noué un partenariat pour ouvrir le champ des possibles aux déficients visuels.

Désormais, l’intégralité de la bibliothèque Eole est portée sur les appareils Echo avec Valentin Lecture. Grâce à la voix d’Alexa, les lecteurs accèdent à un catalogue divers et varié.

Cette Skill (application) très aboutie permet aux personnes en situation de handicap d’avoir accès à des milliers de livres au format audio.

Valentin Lecture et Alexa, comment ça marche ?

Pour accéder aux 70 000 livres audio, il suffit d’avoir un appareil Echo à la maison. La skill fonctionne sur toute la gamme des appareils Echo : Dot, Pop, Show…



Puis on demande par la voix : « Alexa, ouvre Valentin Lecture ».

Pour avoir droit aux livres gratuits, le lecteur doit ensuite se connecter avec son compte Éole. Cela se fait via l’appli smartphone / tablette Alexa. Et c’est tout !

Les fonctionnalités de la skill permettent ensuite de chercher dans le catalogue; romans, polars, livres jeunesse etc…

On peut également, rechercher un titre ou un auteur, en disant par exemple « Alexa, demande à Valentin Lecture de chercher Brigitte Giraud ».

Ou encore, le lecteur se laisse guider par les pré-sélections des bibliothécaires de l’association VH en demandant « Alexa, demande à Valentin Lecture les sélections ».

Une avancée pour l’accessibilité à la lecture pour tous !

L’application a été développée par EdrLab. Laurent Le Meur, CTO de l’institut qui œuvre pour le livre numérique, explique : « Valentin Lecture évoluera en fonction des besoins de ses utilisateurs et accompagnera les évolutions technologiques proposées par Alexa. L’expérience acquise lors de la mise au point de la Skill Valentin Lecture et de sa version canadienne Accessible Reading Canada permettra de décliner facilement cette plateforme dans d’autres pays, dans les langues supportées par Alexa. ».

Pour Laurette Uzan, responsable de la Médiathèque VH, Valentin Lecture est une belle avancée. « Aujourd’hui encore, 40 % de nos abonnés écoutent leurs livres audios sur CD, faute d’interface dématérialisée qui soit accessible et suffisamment simple d’utilisation. Dorénavant, notre catalogue audio s’offre à eux en quelques mots. C’est un très bel outil au service de l’accès à la lecture », explique-t-elle .

Si vous êtes en situation de handicap, ouvrez un compte Eole et accédez à la rentrée littéraire en audio, c’est génial et pour nous, professionnels du livre, c’est un pas de géant pour l’accessibilité !

