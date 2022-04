Vivlio- Les liseuses de livres numériques compatibles avec la DRM LCP

Certaines liseuses Vivlio sont désormais compatibles avec le format open source LCP.

La DRM LCP est la protection interopérable pensée pour la liberté et le confort des personnes lisant des livres numériques.



D’ailleurs les bibliothèques proposent à leurs inscrits de plus en plus d’ebooks avec ce verrou allégé.

Vivlio évolue et facilite l’accès aux livres numériques et à la lecture en rendant ses liseuses compatibles avec la DRM LCP.



Pour en bénéficier, si vous avez une liseuse de la marque, il faudra faire une mise à jour de votre appareil. C’est la mise à jour du logiciel version 6.5.

Toutefois, toutes les liseuses ne sont pas compatibles. Voici la liste des liseuses qui ont accès à cette mise à jour : Vivlio Touch Lux 5, la Touch HD Plus, la InkPad 3 et la Vivlio Color.

La MAJ sur la liseuse Touch Lux 4 sera quant à elle disponible prochainement.

Par ailleurs, si vous empruntez dans votre bibliothèque municipale un ebook sous DRM LCP, il faudra télécharger le fichier depuis la plateforme de la bibliothèque, le copier-coller sur la liseuse et donner le mot de passe LCP pour l’ouvrir sur la liseuse.