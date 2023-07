YousScribe publie des contenus numériques exclusifs et poursuit son développement

YouScribe, la plateforme de livres numériques et audio innove. Le libraire en ligne propose désormais des contenus exclusifs.

En partenariat avec Nimba Éditions, YouScribe met en ligne un feuilleton littéraire, « Les verrous de la gloire », écrit par l’artiste et chanteuse ivoirienne Claire Elvyre Anoma et exclusivement disponible sur la plateforme. Place à la romance pour ce lancement estival !

Ce n’est que le début d’une grande aventure éditoriale car l’entreprise compte poursuivre ce nouvel axe de développement en proposant aux lecteurs des contenus disponibles nulle part ailleurs.

Depuis son lancement YouScribe a fait bien du chemin. Lors d’une rencontre festive dans les locaux de la société, Juan Pirlot de Corbion, Président, a dévoilé quelques informations sur le succès de l’entreprise.

A date, il y a 1.3 million d’abonnés payants. Les livres sont disponibles notamment, dans 5 pays d’Afrique et récemment YouScribe s’est implantée en Algérie en juin. Plus de 40 000 personnes se sont d’ailleurs abonnées au service en quelques semaines, ce qui est un succès.



En République Démocratique du Congo, ce sont 100 000 lecteurs qui profitent des contenus grâce à un abonnement à prix modique (15cts la journée) depuis le lancement le mois dernier.

YouScribe compte bien toucher de nouveaux pays prochainement, elle vise l’Afrique du Sud et le Botswana dans un futur proche !

Lire d’autres articles sur Youscribe ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités