Idées cadeaux – 5 jeux de société pour les grands de 12 à 99 ans

Bientôt les fêtes de fin d’année, c’est le moment de se retrouver entre amis et en famille pour partager des moments délicieux.

Et si on jouait ? Voici 5 jeux de société tous très différents mais qui en fonction de vos affinités vous procureront un max de fun et de joie !

Devenez Mangaka Devenez Mangaka

A propos du jeu : 1. Je pioche des cartes thèmes !

2. Je dessine mon manga !

3. Je compte mes points !

Au fil des manches, j’ajoute des contraintes et je développe mon récit ! Mangaka est un jeu de cartes créatif et rapide où vous et vos amis dessinez des mangas hilarants en cinq minutes. Combinez les cartes Thème et les cartes Mode pour obtenir des idées d’histoires infinies. Vous ne jouerez jamais deux fois la même partie !



Pourquoi on trouve ce jeu sympa : Tout d’abord à la rédaction on vous parle beaucoup de manga, alors un jeu pour devenir un vrai mangaka c’est le top ! Ensuite ce jeu est une vraie partie de plaisir qui gravite bien sûr autour de la créa, de l’humour et de la convivialité.

Devenez mangaka est destiné aux fans et va sûrement susciter des vocations ! A vos crayons et référez-vous aussi à nos conseils pour bien comprendre les manga ici ! Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici

Editeur : Ynnis

Nombre de joueurs : 1 – 8

Age : 14 ans et plus

Prix : 29.95€

Le Seigneur des anneaux – Devine la scène Le Seigneur des anneaux – Devine la scène

A propos du jeu : Vous êtes incollable sur Le Seigneur des Anneaux ? Prouvez que vous êtes le plus grand des fans et devinez ces scènes culte et leurs citations !

Dans ce jeu de rapidité de 50 cartes, retrouvez votre trilogie préférée Le Seigneur des Anneaux !

À vous de trouver le plus rapidement le film et surtout la citation culte rattachée à la scène. Le premier à 12 points sera couronné.



Pourquoi on trouve ce jeu sympa : Avec ce jeu rapide à jouer, on se retrouve plongé dans le Seigneur des anneaux avec un petit quelque chose en plus. On pense tout savoir, mais pas forcément, alors tester ses connaissances sur la saga de J.R.R. Tolkien, c’est juste du plaisir à partager entre amis !

Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : 404 Editions / Warner Bros

Nombre de joueurs : 2 – 6

Age : 14 ans et plus

Prix : 7.95€

Sherlock Holmes Détective conseil : Jack L’Éventreur & aventures à West End

A propos du jeu : Un jeu coopératif dans lequel vous enquêtez sur les mêmes affaires que le plus fameux des détectives.10 cas inédits dans une seule boîte : Sherlock Homes contre Jack l’Éventreur (4 enquêtes en mode campagne) et Aventures à West End (6 enquêtes inédites en français).



Pourquoi on trouve ce jeu sympa : Que ce soit au cinéma, à la TV, ou en lisant les livres de Conan Doyle, on ne se lasse pas de Sherlock Holmes !

Sherlock Holmes Détective conseil c’est de l’intrigue, du mystère, de l’étrange, le tout entouré d’un jeu magnifique composé de 2 plans, 10 livrets d’enquête, 10 journaux, 1 annuaire ! Il ne manque que la loupe et la pipe de Sherlock pour s’y croire complétement !



Prenez votre temps pour résoudre vos enquêtes, comptez en moyenne 90mn d’intense rencontres. Activez vos petites cellules grises (comme disait Hercule Poirot) vous en aurez besoin ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Space Cowboys

Nombre de joueurs : 1 – 8

Age : 14 ans et plus

Prix : 48€

Sans Pitié La retenue Sans Pitié La retenue

A propos du jeu : Sans Pitié La Retenue est un jeu d’ambiance pour les plus jeunes dont le concept est simple et rempli d’incongru. C’est le jeu idéal pour s’amuser lors d’une soirée en famille ou avec ses amis !

Pourquoi on trouve ce jeu sympa : Même si ce jeu est estampillé « à partir de 12 ans », tout le monde pourra y jouer et s’éclater sans s’ennuyer !

« C’est un jeu méchant » conçu par des gens gentils à savoir les créateurs de Blanc-manger Coco et Juduku, et ça claque fort ! Il faudra réagir aux situations du quotidien, c’est délirant et bourré d’humour. Fou-rires garantis ! Comptez entre 15 et 60mn pour une partie endiablée ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Ju2coco

Nombre de joueurs : 3 – 10

Age : 12 ans et plus

Prix : 27€

World of Warcraft – Escape Box World of Warcraft – Escape Box

A propos du jeu : Membres de la Horde et de l’Alliance, faites face aux dangers d’Azeroth !

Saurez-vous vous échapper ? Vous avez 60 minutes pour échapper aux forces maléfiques qui peuplent le monde de World of Warcraft !

3 scénarios différents avec des niveaux de difficulté facile, moyen et expert.

Membres de la Horde ou de l’Alliance, de nombreux dangers vous guettent dans le monde d’Azeroth ! Sauvez le monde des fléaux créés par l’infâme Professeur Putricide dans son étrange laboratoire, affrontez des monstres effrayants pour vous échapper du cratère d’Un’Goro et protégez Azeroth des entités maléfiques qui ont pris possession de la légendaire citadelle de Karazhan.

Pourquoi on trouve ce jeu sympa : Ce jeu s’adresse aux fans de l’univers. Il y a 3 scénarios (2 d’une heure et 1 d’une heure 15mn) et 3 bandes-son d’une heure pour vous immerger totalement dans l’ambiance de World of Warcraft !

Si vous n’êtes pas familier avec WoW passez votre chemin, si par contre vous adorez, c’est une belle façon de vous y plonger. Maitre du jeu c’est à vous ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Blizzard / 404 Editions

Nombre de joueurs : 3 – 6

Age : 14 ans et plus

Prix : 19.95€

Trouvez d’autres idées de cadeaux dans notre rubrique dédiée pour les fêtes ici