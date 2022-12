Idées cadeaux – 6 jeux de société pour les enfants de 4 à 10 ans

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons sélectionné pour vous 6 jeux de société qui conviendront aux enfants.

Les thèmes sont variés, passionnants et drôles pour jouer en famille pendant les fêtes de Noël et tout au long de l’année !

Attention voici notre grande virée au pays des jeux de société pour les enfants de 4 à 10 ans

Ernest et Célestine Ernest et Célestine

A propos du jeu : Le brave Ernest et la maligne Célestine ont besoin de votre aide pour se retrouver. Mais attention, il est interdit de parler ! À son tour, le joueur regarde une carte et y découvre un symbole qu’il dessine sur le dos de son voisin de gauche. Si ce dernier reconnaît le symbole, il fait avancer un personnage sinon un jeton Police est placé au milieu du plateau et peut empêcher les retrouvailles ! Découvrez ce jeu coopératif et poétique à partager en famille.

Pourquoi on le trouve sympa : Si vous connaissez la série de livres de Gabrielle Vincent Ernest et Célestine, vous craquerez forcément. On retrouve le graphisme des albums et toute la poésie. Le jeu est facile à jouer et ne dure pas trop longtemps (environ 15mn). On peut faire une partie et rejouer sans jamais se lasser ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Space Cow

Nombre de joueurs : 2 – 6

Age : à partir de 4 ans

Prix : 18€

Harry Potter – Stupéfix !

A propos du jeu : Sorcières, sorciers, entrez dans le Wizarding World avec Stupefix!, le jeu d’ambiance et de bluff immersif et hilarant qui vous réservera plein de surprises. Préparez votre baguette, choisissez votre maison et soyez prêts à être transportés dans les couloirs magiques de Poudlard. La Magie vous attend ! Dans ce jeu de bluff rapide, vous devrez défendre les couleurs des courageux Gryffondor, des rusés Serdaigle, des loyaux Poufsouffle et des ambitieux Serpentard. Votre maison compte sur vous. Soyez à la hauteur de sa réputation ! Choisissez parmi 8 baguettes superbement détaillées celle qui vous correspond le plus et préparez-vous à lancer des sorts à vos adversaires. Entrainez vos Stupefix et vos Protego, mais prenez soin de ne pas révéler vos intentions pour surprendre tout le monde. 3-2-1 À vos baguettes !



Pourquoi on le trouve sympa : C’est simple, à la rédaction on est des fans d’Harry Potter et de son univers !

Ce jeu est ultra ludique, il est aussi beau, le coffret est vraiment très réussi et plaira à tous les sorciers et les sorcières. Les maisons, les cartes, les baguettes tout est magnifique et vous emporte à Poudlard comme par magie pendant 30mn ! Et on rejoue et rejoue encore ! Si vous aimez Harry Potter et ses amis, ce jeu est un must Play ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Repos Production

Nombre de joueurs : 4 à 8

Age : à partir de 8 ans

Prix : 44.99€

Mon jeu de cartes Naruto Mon jeu de cartes Naruto

A propos du jeu : Rassemble vite les paires de cartes qui représentent tes personnages préférés. Mais attention, l’horrible Orochimaru s’est infiltré dans le jeu ! Il n’y a qu’un seul moyen de t’en débarrasser : le donner discrètement à un de tes adversaires.

Sois malin, car si tu l’as en main à la fin de la partie, tu as perdu.



Pourquoi on le trouve sympa : Si votre enfant est fan de manga, c’est LE jeu de cartes qu’il lui faut. Les parties sont speed et on retrouve tous les persos préférés du célèbre Naruto. Un must have pour les petits Ninjas ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : 404 Editions

Nombre de joueurs : 2 – 8

Age : à partir de 6 ans

Prix : 7.95€

Il était une fois la vie – Mon Escape Box Il était une fois la vie – Mon Escape Box

A propos du jeu : Un escape Game ludique dans le corps humain !

Vous êtes de jeunes globules blancs appartenant à la police du corps de Pierrette. Alors que vous faites votre première patrouille de la journée, vous recevez un message de Maestro : des virus ont été repérés dans la bronchiole de Pierrette ! Il vous faudra alors rassembler tous vos efforts pour découvrir de quel virus il s’agit et les éliminer avant que Pierrette ne tombe malade. Mais il faut faire vite, car vous n’avez que 45 minutes ! À vous de jouer !

Inclus : un poster et une bande-son de 45 minutes pour t’immerger dans l’ambiance !



Pourquoi on le trouve sympa : Si comme moi vous adoriez regarder les épisodes à la TV, Il était une fois la vie est culte ! Ce jeu est complètement dans l’esprit des histoires du dessin animé. On s’amuse beaucoup et surtout on apprend des tas de choses supers !

Idéal pour échanger avec les enfants sur le sens de la vie et aiguiser le sens de la déduction! Une partie dure environ 45mn. Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Dragon d’Or

Nombre de joueurs : 2 – 8

Age : à partir de 8 ans

Prix : 12€

Musée du Louvre Musée du Louvre

A propos du jeu : Seras-tu le premier à atteindre la victoire ? À mesure que tu avances ton pion sur le plateau, les cartes que tu tires te propulseront plus près de la ligne d’arrivée ! Pioche une carte, analyse l’image puis répond à une question en lien avec l’œuvre que tu viens de voir : ” Quelle carte cache l’un des personnages dans Le Tricheur de George de La Tour ? “, ” Cite 5 fruits et légumes qui composent L’été d’Arcimboldo “, ” Combien y a-t-il de personnages dans Les Noces de Cana ? A 20 près. ” Attention, ton temps est limité ! Pour gagner, arrive le premier sur la case finale en répondant correctement aux questions qui te seront posées !



Pourquoi on le trouve sympa : Ce jeu de plateau et ses 200 questions sont formidables. Il permet de découvrir les œuvres du musée du Louvre tout en s’amusant. Ici, place à l’observation et à la pédagogie. On met en route le sablier pour un grand moment de culture.

Le musée du Louvre n’aura plus de secrets pour vous et chaque partie apporte en plus de la connaissance de la bonne humeur ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : Gründ et Musée du Louvre

Nombre de joueurs : 2 – 6

Age : à partir de 7 ans

Prix : 19.95€

Little Secret Little Secret

A propos du jeu : Le but du jeu est simple : démasquer les intrus infiltrés au sein de la Société Secrète. Vous allez devoir donner des indices sur un mot de passe fourni par le Grand Maître, vous justifier et démasquer les infiltrés et le journaliste présent !



Pourquoi on le trouve sympa : D’abord parce que Little Secret est grand gagnant du Prix du jouet 2022. Ce jeu va à cent à l’heure. Si vous connaissez l’Imposteur avec Loup Garou, Little Secret est un mélange des deux en mieux ! C’est un jeu de bluff unique en son genre.

Ce jeu plaira à toute la famille, on y rejoue sans se lasser, original et super ludique, on ne s’en lasse pas même si on n’est pas nombreux autour de la table ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter

Editeur : ATM Gaming

Nombre de joueurs : 3 – 9

Age : 10 ans et plus

Prix : 25€

