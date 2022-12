Idées cadeaux enfants à moins de 33€ – Pabobo des veilleuses magiques sans écran

Bientôt Noël, nous sommes toujours à la recherche de produits innovants pour mieux vous en parler.

Nous avons découvert 2 veilleuses signées Pabobo. Originales, jolies et malignes, elles sont destinées aux bébés dès la naissance. Nous les avons sélectionnées car elles utilisent la technologie dans leur conception mais n’utilisent pas d’onde et ne nécessitent pas d’écran (ça fait du bien de temps en temps ).

Voici donc deux belles idées de cadeaux à glisser sous le sapin !

La veilleuse Caméléon Lumicolor La veilleuse Caméléon Lumicolor

Plus qu’une veilleuse, ce joli ourson se transforme aussi en jeu. En effet, Lumicolor a un petit côté magique. Posée sur une surface de couleur, elle la détecte et reproduit celle-ci : en rouge, bleu, vert. L’effet de surprise est garanti.



La veilleuse tient aussi un rôle éducatif puisqu’elle initie l’enfant à la découverte des couleurs. Quand vient l’heure de dormir, elle s’utilise en mode veilleuse avec 2 intensités de blanc et pour faire des rêves encore plus beaux, il y a un mode arc-en-ciel.

Pourquoi on l’aime : Lumicolor est simple à utiliser et de petite taille, elle se recharge grâce à un port USB. On aime sa texture en silicone adaptée aux petits, son look, son autonomie de 24H et son mode jeu / temps calme. Elle ne chauffe pas, c’est quasiment un doudou !

Prix : 32.99€

Un projecteur d’étoiles champignon

Ce joli champignon est-il vénéneux ? Mais non pas du tout, il est tout droit sorti du pays des fées. Grâce à ses piles, il fonctionne en quelques minutes et projette de magnifiques étoiles au plafond. Si on en a envie on peut aussi activer la fonction musicale pour que bébé soit bercé en douceur.



Et ce n’est pas tout, ce champignon bienveillant veille à la quiétude de l’enfant. S’il détecte des pleurs pendant plus de 4 secondes, il peut, si vous en avez envie, s’activer pour 10mn dont 5 avec des battements de cœur apaisants.

Pourquoi on l’aime : cet appareil est juste adorable. Il favorise un coucher facile. La lumière diffusée est douillette, elle enveloppe bébé dans une atmosphère propice à la détente.

Prix : 27.90€

