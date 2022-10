Jeu-Concours – 2 Jeux vidéo Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories à gagner !

« Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories » est disponible aujourd’hui ! Pour fêter l’arrivée de ce super jeu vidéo, on vous propose de tenter de gagner un jeu PS4 ou Nintendo Switch !

En partenariat avec Wild River Games et schleich on fête l’arrivée de ce nouveau jeu équestre !

Montez sur vos plus beaux destriers du 27 au 30 octobre pour participer à notre jeu-concours !

A propos de Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories

Ces nouvelles aventures donnent vie une fois encore aux chevaux très populaires de la marque. Les joueurs et joueuses à partir de 6 ans plongent encore plus profondément dans le monde qui entoure les filles de Horse Club.



Avec ce nouvel opus, il faut explorer le village voisin de Hazelwood, modélisé de manière très détaillée. De nouvelles missions passionnantes attendent les fans d’équitation !

Il faut par exemple participer à un concours photo. Les joueurs et joueuses démontrent aussi tout leur talent de cavalier grâce à un éventail de disciplines et de compétitions équestres, que ce soit en dressage, en saut d’obstacles ou encore en équitation western !

Par ailleurs, vous rencontrez au cours du jeu un petit chien que vous apprivoisez. Il deviendra un compagnon loyal qui cheminera à vos côtés tout au long de l’aventure.



Vous personnalisez votre personnage et vous vous en occupez (brossage, harnachement, coiffage…) ! Pour enregistrer et conserver ces looks créatifs, le mode capture d’écran propose divers filtres et autres options de retouches afin d’obtenir l’image parfaite.

Pour découvrir le jeu Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories Cliquez ici ou Cliquez ici pour la version PS4 ou Cliquez ici ou cliquez ici pour la version Switch

Tentez votre chance pour notre concours !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !



JEU Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *





Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 jeu Horse Club Adventures 2 – Hazelwood Stories Nintendo Switch (valeur 39.99€) et 1 jeu PS4 (valeur 29.99€) (2 gagnants)

– Le concours est ouvert du 27 au 30 octobre 2022 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous à partir du 15 novembre pour le début de nos jeux-concours de Noël !