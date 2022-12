Jeu-concours – Le jeu de société Harry Potter Stupéfix – 4 boites à gagner

La magie de Noël continue sur Idboox ! On met en jeu 4 boites du jeu de société Harry Potter Stupéfix !



En partenariat avec Repos Production / Asmodee tentez de gagner l’une des 4 boites de ce fantastique jeu, du 13 au 15 décembre 2022.

A propos du jeu Stupéfix !

Sorcières, sorciers, entrez dans le Wizarding World avec Stupefix!, le jeu d’ambiance et de bluff immersif et hilarant qui vous réservera plein de surprises. Préparez votre baguette, choisissez votre maison et soyez prêts à être transportés dans les couloirs magiques de Poudlard.

La Magie vous attend ! Dans ce jeu de bluff rapide, vous devrez défendre les couleurs des courageux Gryffondor, des rusés Serdaigle, des loyaux Poufsouffle et des ambitieux Serpentard. Votre maison compte sur vous. Soyez à la hauteur de sa réputation ! Choisissez parmi 8 baguettes superbement détaillées celle qui vous correspond le plus et préparez-vous à lancer des sorts à vos adversaires. Entrainez vos Stupéfix et vos Protego, mais prenez soin de ne pas révéler vos intentions pour surprendre tout le monde. 3-2-1 À vos baguettes !

Pourquoi on le trouve sympa

C’est simple, à la rédaction on est des fans d’Harry Potter et de son univers !

Ce jeu de bluff est ultra ludique, il est aussi beau, le coffret est vraiment très réussi et plaira à tous les sorciers et les sorcières.

Les maisons, les cartes, les baguettes tout est magnifique et vous emporte à Poudlard comme par magie pendant 30mn ! Et on rejoue et rejoue encore ! Si vous aimez Harry Potter et ses amis, ce jeu est un must Play !

Jeu conseillé à partir de 8 à 99 ans . Cliquez ici ou Cliquez ici pour découvrir

Participez à notre jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #NoelIDBOOX dans vos partages !

JEU Harry Potter

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 4 Harry Potter Stupéfix à gagner valeur unitaire : 45 euros, 4 gagnants.

– Le concours est ouvert du 13 au 15 décembre 2022 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 16 décembre pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !