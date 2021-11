Jeu-Concours Noël – 1 set LEGO Batwing à gagner !

IDBOOX anticipe le calendrier de l’Avent et lance ses jeux concours de Noël pour les poursuivre jusqu’à début 2022 ! Notre hotte est bourrée à craquer de magnifiques cadeaux !

Pour vous remercier de votre fidélité, participez à nos nombreux jeux concours de Noël.

En partenariat avec Lego on vous propose de tenter de gagner le set exceptionnel Batwing 1989 !

Du 22 au 28 novembre participez à notre premier jeu-concours de Noël IDBOOX 2021 !

A propos du Batwing

Avec le Batwing 1989 LEGO DC Batman, les adultes peuvent assouvir leur passion pour le Justicier masqué. Les adultes fans de Batman ou passionnés de construction vont adorer ce modèle du Batwing à construire et à exposer !

Tous les super-héros ou fans de LEGO vont adorer ce kit de construction de 2 363 pièces. Fabuleux cadeau à s’offrir ou à offrir à l’occasion d’un anniversaire ou de Noël, le modèle LEGO du Batwing promet des heures de pur plaisir.

Mesurant plus de 11 cm de haut, 52 cm de long et 58 cm de large, le Batwing 1989 LEGO DC Batman est une fabuleuse pièce à exposer sur son support de présentation ou accroché au mur. Voir le produit ici

Participez à notre Jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #NoelIDBOOX



Comment participer ?

*Attention RGPD – Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–1 set Lego Batwing à gagner, valeur unitaire 199.99 euros

-Le concours est ouvert du 22/11/2021 au 28/11/2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain Jeu-concours de Noël le 30 novembre !