La peluche Petit Ours Brun, une boîte à histoires tellement sympa !

Petit Ours Brun est la star des enfants depuis des années. Mais saviez-vous qu’en plus des livres et des dessins animés, il existe une peluche qui raconte des histoires ?

Nous avons testé la peluche Petit Ours Brun conçue par Gipsy Toys en collaboration avec les éditions Bayard et voici notre avis.

Tout est dans la salopette de Petit Ours Brun !

Cette peluche interactive fonctionne avec des piles. Il n’y a aucune interaction avec un smartphone, des ondes ou un écran. Elle est autonome.

La prise en main est ultra simple. Une fois Petit Ours Brun sorti de sa boîte, il suffit de mettre sur « on » le boîtier caché dans le fessier de la peluche et ça marche.

Toute la navigation s’effectue sur la légendaire petite salopette jaune de l’ourson.

La « note de musique » donne accès à la chanson mythique. L’icône en forme de livre donne accès quant à elle à 50 histoires.



Sur la poche du petit vêtement, il y a 5 boutons. Ils permettent soit de naviguer entre les histoires, d’avancer et de revenir en arrière. De faire pause ou encore d’augmenter ou de baisser le son ! Et c’est parti pour des heures d’histoires qu’on adore !

Et les histoires ?

50 histoires sont disponibles. Il suffit de les activer en appuyant sur le bouton. Elles durent entre 2.50 minutes et 5 minutes, c’est parfait pour les petits. On trouve par exemple l’histoire de Petit Ours Brun va à l’école, celle du docteur, du marché etc…



Les histoires créées par Claude Lebrun et illustrées par Danièle Bour sont bien là dans cette adorable peluche toute douce !

Chaque histoire est contée par une jolie voix et mise en son. On entend aussi la voix de l’ourson. C’est vraiment mimi, on craque complètement !

Et nous ne sommes pas les seules car Gloria (14 mois) adore cette conteuse qui ne ressemble vraiment à aucune autre !

Petit conseil : si vous achetez cette boîte à histoires, et que les histoires ne débutent pas, éteignez la peluche et relancez, ça fonctionne !

Notre avis sur la boîte à histoires Petit Ours Brun

Vous l’aurez compris, nous sommes fans. La peluche n’est pas trop grande, elle convient aux petits dès 10 mois.

Facile à utiliser, elle devient vite un compagnon pour les enfants et pour longtemps. De plus, elle se démarque par son concept mettant en lumière un incontournable de la littérature pour enfants. Son prix 39.99€.

