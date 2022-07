Ma frise du temps Montessori un jeu pour visualiser le temps

Les éditions Gründ proposent un jeu ludique et instructif pour apprendre aux enfants à visualiser le temps qui passe.

Le jeu « Ma frise du temps Montessori » est conçu par Céline Santini et Vendula Kachel, la fondatrice de la fameuse école Montessori.



L’activité se présente sous forme de frise et de stickers. Les enfants sont invités à découvrir et à agir avec les autocollants. Ils apprennent ainsi de façon ludique et intéressante à connaitre les jours, les mois, les saisons. Pour cela ils associent grâce aux stickers des vêtements, des légumes, des fruits…



Cette frise représente les 12 mois de l’année, c’est une jolie façon de visualiser le temps qui passe et de donner des repères aux enfants.

La pédagogie employée permet aux petits dès 3 ans d’être acteurs du temps. Ce rendez-vous, 1 par jour et un par mois attire leur curiosité et devient un moyen mnémotechnique parfait. Les graphismes sont sympas, seul inconvénient il vous faut un grand mur pour afficher la frise.

