On a testé la boîte à histoires Ma Boîte à héros

Les parents et les enfants sont friands de boîtes à histoires. Nous avons testé la boîte à histoires Ma boîte à héros des éditions Auzou.

Comment ça fonctionne ? Quels contenus ? Est-ce un appareil qualitatif pour les enfants ? Les réponses dans ce test non sponsorisé.

Ma boîte à héros, des histoires dans un poids plume !

La boîte à histoire proposée par Auzou a un petit look bien sympathique. Elle ressemble un peu aux transistors d’antan.

Colorée et maniable pour les petits, elle propose tout un catalogue d’histoires à écouter. Dès qu’on la prend en main, on remarque qu’elle est très légère.

Les petits n’auront aucun mal à l’attraper et à l’utiliser. L’anse en silicone permet de la promener partout.

Le bouton d’allumage se trouve à l’arrière. Sur les côtés, il y a deux boutons volume pour baisser ou augmenter le son. Il y a aussi une prise casque.

À l’avant de l’appareil, de grosses pastilles indiquent l’univers des histoires à écouter : Loup, Simon, Moustache, Azuro, Petite taupe. Tous ces héros que les enfants aiment depuis longtemps sont identifiables. Il suffit d’appuyer sur l’une d’entre elles pour débuter l’histoire.

La grosse étoile est un accès au store pour avoir plus d’histoires. 5 boutons jaunes sont dédiés à la navigation : navigation entre les histoires, allumage de la veilleuse, mise en pause.

Vous l’aurez compris, la prise en main est hyper facile tant pour les parents que pour les enfants. Le gros avantage c’est que dès l’allumage de la boîte à histoires Auzou on peut écouter ses histoires préférées.

Sans onde et sans écran

L’autre avantage de cette conteuse pour les enfants c’est qu’il n’y a pas du tout de lien avec les écrans.

En effet, si les parents souhaitent télécharger des contes supplémentaires, ils doivent se rendre sur le store de l’éditeur, choisir des histoires payantes ou gratuites.

Puis il faut connecter la boîte à l’ordinateur pour intégrer les nouvelles aventures dans la Boite à héros. C’est moins pratique qu’une appli Apple ou Google mais au moins cela garantit que l’enfant n’accède jamais à Internet. L’écoute est favorisée de façon ludique et interactive et c’est très plaisant.

Quels contenus dans la Boîte à Héros ?

L’éditeur propose ses contenus emblématiques comme Loup ou encore Moustache. Pour chacune des stars des enfants, il y a un bouton dédié qui contient plusieurs aventures.

De cette façon, l’enfant peut choisir sans problème les histoires qu’il veut entendre. Celles-ci sont d’ailleurs de qualité, ambiance sonore immersive, musiques trop mignonnes, narrateurs à la voix chaude, intelligible et sympathique.

C’est un vrai plaisir d’entrer dans le monde de l’univers Auzou de cette façon. Au total, il y a plus de 200 contenus, imaginés pour l’audio.

De plus, la boîte permet 50 heures de stockage, ce qui promet de longs moments d’audio lecture.

Autre point positif, dès l’achat de la Boîte à héros il y a 3 heures d’écoute incluses. La conteuse se recharge grâce à un câble USB inclus et garantit entre 6 et 8 heures d’autonomie.

Ce qu’on en pense

La Boîte à Héros Auzou est une vraie bonne surprise dans ce marché des conteuses qui commence à saturer.

Nomade, interactive, simple d’utilisation, elle propose des contenus adaptés aux enfants à partir de 3 ans. On regrette juste la manipulation un peu fastidieuse pour charger et synchroniser les nouvelles histoires à partir de la boutique de l’éditeur. Mais, mis à part cela, Ma boîte à héros est un excellent moyen de favoriser l’audio, la concentration chez les petits dans un univers sécurisé pour leurs petites oreilles !

Petit plus, la boîte contient un mini théâtre en carton et des papertoys à fabriquer pour jouer et prolonger la magie de l’écoute !

Pour acheter cette conteuse, cliquez ici.

Découvrez d’autres boîtes à histoires pour les kids dans notre rubrique ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités