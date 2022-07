Pokémon : deux activités sympas à faire pendant les vacances

Si vous êtes fans de Pokémon ou que vos enfants sont dingues de Pikachu et ses amis, voici des indispensables pour s’occuper pendant les vacances.

Les Livres du Dragon d’Or proposent deux activités issues de l’univers Pokémon.

Depuis 25 ans, Salamèche, Reptincel, Abo et Pikachu font le bonheur des fans !

On a dégoté le Cherche-et-Trouve Pokémon. Ce jeu est constitué de 10 cartes à gratter et d’un bâtonnet.

Il faut gratter la couche d’encre noire pour faire apparaitre des scénettes des Pokémon légendaires de Galar. Il y a 2 cartes déco à accrocher au mur, 4 cherche-et-trouve et des cartes devinettes.

On a adoré le principe, c’est ludique et ça occupe parfaitement les gamins pendant les trajets ou lors des moments calmes !

Pour vous procurer ce jeu Cliquez ici ou Cliquez ici

Des Pokémon à coller partout

Le second set Pokémon est composé de 30 stickers épais et repositionnables. L’objectif est de décorer 4 scènes Pokémon fournies dans le paquet.

On positionne et on change les stickers au gré de ses envies. C’est amusant de réinventer les paysages de nos perso favoris, et nous, on a même décidé de les coller un peu partout à la rédaction !

Pour vous procurer ce jeu Cliquez ici

Trouver d’autres activités pour les enfants ici