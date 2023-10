Poppik – J’apprends avec Nino Dino une activité pédagogique pour les maternelles

Poppik – J’apprends avec Nino Dino un moment ludique et sympa. C’est le retour du célèbre dinosaure aimé des enfants qui revient de façon originale.



Mim et Thierry Bedouet ont conçu un poster à sticker. L’objectif est de familiariser les enfants de la maternelle avec les grandes notions : couleur, formes, chiffres et même les émotions !



On déplie le poster, on l’accroche au mur et c’est parti pour de jolis moments de découverte.

En manipulant les 60 stickers et en les collant au bon endroit, les enfants font marcher leurs petites cellules grises et leur mémoire. Les stickers sont à la bonne taille pour les mains des petits.



Ludique et charmant, J’apprends avec Nino Dino (Ed. Milan) est un atout en complément de la classe. Et en bonus, en scannant le QR code au dos de la pochette on accède aux premières notions d’anglais via le smartphone ou la tablette !

Sympa et pédagogique, on recommande ce concept très original ! A conseiller dès 3 ans.

