Soldes – Le jeu Marbotic pour apprendre à lire et à compter -33%

Marbotic Sensory Kit est en super promo pour les soldes. Le jeu qui mixe le physique et le numérique est en bon plan avec 33% de réduction !



Ce jeu est approuvé par des milliers de parents et d’enfants. Il permet aux petits de 2 à 5 ans d’apprendre à lire et à compter tout en s’amusant.



Des chiffres et des lettres en bois pas comme les autres : le Sensory Kit est composé de 26 lettres et 10 chiffres en bois qui interagissent avec votre iPad. Lorsque votre enfant tamponne une pièce Marbotic sur votre iPad, celui-ci la reconnaît immédiatement. Magique, non ? Cette technologie est unique et brevetée.

Téléchargez l’app Marbotic gratuitement : le Sensory Kit est compatible avec l’app éducative Marbotic. Téléchargez-la sur votre iPad, et débloquez des contenus gratuitement avec le Sensory Kit. Des heures de jeux au programme, pour apprendre en s’amusant.

