Amazon prépare une liseuse de livres numériques Kindle couleur !

La liseuse couleur peine à voir le jour de façon probante. Amazon travaillerait sur un modèle de liseuse d’ebooks Kindle en couleur.

L’analyste Ming-Chi Kuo de Tianfeng, réputé pour la solidité de ses informations, a lâché cette nouvelle.

Si Amazon lance une liseuse couleur pour ses nouveaux Kindle, ce sera enfin le moment de changer la donne en matière d’e-paper et de lecture numérique.



Le bien informé Ming-Chi Kuo prévoit qu’Amazon dévoilera des liseuses Kindle couleur de 6 et 10 pouces, équipées de la technologie E Ink ACeP.

Ces liseuses devraient arriver en 2025. La technologie ACeP (Advanced Color e-Paper) est actuellement ce qui se fait de mieux en matière de couleur pour l’e-ink. Les contrastes sont bons et il n’y a pas de lenteur dans l’affichage des pages.



Toutefois, si cette information est véridique, l’analyste prévoit une hausse des prix conséquente pour ces liseuses nouvelle génération. Les prix seraient 40 à 60 % plus élevés que ceux des liseuses à papier électronique monochrome.



Le marché mondial des liseuses d’ebooks couleur est sur le point de connaître une croissance significative en 2024, représentant 8 à 10 % du marché total des liseuses. Les marques Remarkable et Kobo semblent également sur les rangs pour sortir des modèles couleur.

