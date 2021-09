Ebooks – Nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition on connait les prix ! - IDBOOX

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, Amazon s’apprête à lancer le Kindle Paperwhite 5. (Lire notre article)



Il y aura deux versions de la nouvelle liseuse d’ebooks Kindle. Le Kindle Paperwhite 5 aura 8 Go de stockage et le Kindle Paperwhite Signature Edition aura 32 Go de stockage.

Que sait-on sur les nouveaux Kindle Paperwhite ?

On en sait plus sur l’arrivée imminente de la liseuse grâce à une « maladresse » du site Amazon.ca.



Les deux liseuses disposeraient d’un écran de 6,8 pouces avec 300 PPI. La température d’éclairage serait aussi au programme comme sur le Kindle Oasis. Les liseuses disposeraient de 17 lumières LED blanches et ambrées pour un rendu optimum.

Pour mémoire la précédente génération de Kindle ne disposait que de 5 lumières LED. La version Signature serait équipée d’un capteur automatique pour l’ajustement de la lumière.

Le Kindle Paperwhite Signature Edition bénéficierait aussi d’un chargeur sans fil, ce qui est nouveau pour les liseuses Amazon.



La version canadienne devrait avoir également de la lecture audio, on ne sait pas si ce sera le cas pour la France.

Les deux liseuses de livres numériques seront étanches.

Quant au prix, on reste dans des tarifs atteignables. Au Canada, le Kindle Paperwhite 5 coûtera 149 $ pour le modèle 8 Go et 209,99 $ pour l’édition Kindle Signature.

A priori, la liseuse devrait être lancée très prochainement dans le monde entier !

Source