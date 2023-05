Jeu-concours – 1 liseuse Kindle 2022 à gagner !

Bientôt la Fête des mères et des pères ! Pour les fêter et se préparer à l’arrivée de l’été, tentez de gagner la fameuse liseuse de livres numériques Kindle 2022 !

Du 31 mai au 7 juin 2023 une liseuse Kindle 2022 (modèle sans publicité) signée Amazon est à gagner !

A propos de la liseuse Kindle 2022

La liseuse de livres numériques dispose d’un écran de 6 pouces. Elle est plus légère que le modèle précédent, 158 grammes vs 174 grammes.

75% des plastiques utilisés pour la conception de cet appareil sont recyclés.

Kindle dispose de plus de stockage à 16 GO afin de pouvoir augmenter de façon importante le nombre d’ebooks dans la bibliothèque.



L’appareil est entièrement tactile il est équipé d’un port USB-C. Le Kindle 11e génération dispose d’un écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets. Celui-ci offre 3 fois plus de pixels que le modèle précédent.

