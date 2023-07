Jeu-Concours – Une liseuse Kobo Clara 2E à gagner

C’est parti pour nos jeux concours de l’été. Avec l’été IDBOOX vous allez passer un moment extra avec de superbes cadeaux !



Nos concours débutent aujourd’hui et se termineront fin août, alors restez sur IDBOOX pour découvrir au fur et à mesure les cadeaux en jeu.

En partenariat avec Rakuten – Kobo tentez de gagner la super liseuse de livres numériques Kobo Clara 2E du 10 au 16 juillet !

Quelques infos sur Kobo Clara 2E

La Kobo Clara 2E est un appareil milieu de gamme. Pour la concevoir, Kobo a utilisé du matériel recyclé. Le boitier et la housse de protection sont composés à 85 % de plastique recyclé, dont 10 % sont issus des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer. ici ou Cliquez ici

Kobo Clara 2 E – Les caractéristiques techniques

Ecran 6 pouces HD E Ink Carta 1200

Dimensions 112,05 x 159,02 x 8,66 mm

16 Go de stockage

Liseuse étanche (IPX8)

Connectivité : WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth et USB-C

Poids de 171 grammes

Batterie de 1500 mAh

Eclairage avec ComfortLight pour limiter la fatigue des yeux

Participez à notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. Utilisez #ETEIDBOOX

Kobo Clara 2E Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.

Comment participer

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 liseuse Kobo Clara 2e à gagner valeur 149.99€

– Le concours est ouvert du 10 juillet au 16 juillet 2023 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau jeu concours !

Prochain jeu-concours le 18 juillet !