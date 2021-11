Kindle Paperwhite Signature Edition découverte vidéo

Amazon vient de mettre en vente le Kindle Paperwhite Signature Edition. Découvrez la liseuse en vidéo !

Ce lecteur d’ebooks est doté d’un écran 6.8 pouces 300 ppp. Il est étanche et dispose d’une éclairage et de la température d’éclairage.



Le Kindle Paperwhite Signature Edition est également doté du réglage automatique de l’éclairage qui permet en fonction de la luminosité d’ajuster au mieux l’éclairage de l’appareil pour un confort de lecture plus grand et une fatigue des yeux limitée.

La liseuse de livres numériques dispose aussi d’une capacité de stockage élevée (32GO vs 8GO pour Kindle Paperwhite 2021). Ce modèle est proposé sans affichage d’offres spéciales.



Amazon a revu l’autonomie de la liseuse. Celle-ci peut aller jusqu’à 10 semaines avec une seule charge via USB-C ou une station de charge sans fil Qi compatible (vendue séparément). Le tout en 2 heures donc environ 50% plus rapide.



Ce chargeur sans fil QI est disponible dans une édition Kindle, mais sachez qu’un dock QI fait aussi l’affaire pour recharger la liseuse.

Kindle Paperwhite Signature Edition est vendu 189.99 euros cliquez ici

Le Nouvelle station de charge sans fil est vendue à 29.99 euros Cliquez ici

Les étuis de protection sont ici