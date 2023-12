Liseuses InkBook Calypso Plus et Focus – Une porte ouverte pour accéder aux librairies indépendantes

ePagine, le partenaire de 1500 librairies indépendantes spécialisé dans le livre numérique en France, lance deux liseuses sous Android. C’est le cadeau de Noël surprise sur la planète livre !

Les InkBook Calypso Plus et InkBook Focus sont des liseuses pensées en partenariat avec la société Tite Live (ePagine) et le constructeur européen. Les infos dans notre vidéo ci-dessous ou cliquez ici pour la regarder

Il a fallu un an de travail aux équipes pour embarquer de façon ultra optimisée l’interface ePagine dans les liseuses avec un souhait : offrir aux amateurs de lecture numérique une liseuse interopérable, intuitive et ouverte ! Nous avons vu les deux appareils en avant-première et c’est une réussite !

Avec ce projet, ePagine comble un vide dans l’offre de liseuses sur le marché français en proposant une alternative aux lecteurs, tout en mettant en lumière la librairie indépendante.

L’objectif de ce lancement est donc de proposer aux lecteurs des liseuses performantes à prix abordables, capables de tourner sous Android et accueillant notamment la DRM ouverte LCP.

Le second but, est d’accélérer la présence des libraires indépendants dans la course au numérique. Grâce à ces liseuses, Ils vont pouvoir apporter une véritable réponse aux lecteurs soucieux de soutenir la librairie française et favorables aux formats ouverts.

Inkbook Calypso Plus et Inkbook Focus : les spécifications techniques

La liseuse Calypso Plus dispose d’un écran E Ink 6″, avec fonction d’éclairage intégré. Dotée de 16GO de stockage + MicroSD, elle permet de télécharger des milliers de livres numériques.

L’Inkbook Focus est un grand format. L’écran est de 7.8 pouces. Elle aussi dispose de 16GO de stockage extensibles via carte MicroSD. Éclairage intégré, fonction de lecture avancée, c’est un modèle haut de gamme qui plaira aux lecteurs exigeants.

Les liseuses sont équipées du Bluetooth et bien sûr d’Android. Cela signifie que le lecteur peut aller sur Internet et surtout sur le Play Store pour télécharger ses applis favorites de livres audio ou de manga par exemple.

De plus, chacun profite de l’intégralité de l’offre numérique disponible, sans restriction de format et de protection. L’ensemble des formats et des DRM sont pris en charge y compris la DRM LCP.

Vous trouverez en fin d’article toutes les autres spécificités techniques.

Pourquoi ces liseuses sont intéressantes ?

Ce partenariat entre ePagine et InkBook est intéressant à plusieurs titres. Tout d’abord, le constructeur bénéficie d’une expertise dans les liseuses ouvertes et interopérables.

La couche Android permet d’avoir sa bibliothèque et une librairie optimisée comme sur toutes les liseuses mais aussi d’autres contenus accessibles via les applis qu’on peut télécharger.

L’autre atout c’est qu’en travaillant main dans la main, les deux entreprises apportent une vraie réponse aux lecteurs avec des appareils performants et faciles à utiliser.

Enfin, atout non négligeable, les clients ePagine qui ont déjà un compte pourront synchroniser leur appareil et retrouver l’intégralité de leurs livres dans la liseuse.

1500 libraires et deux liseuses

Le réseau ePagine est un maillage de librairies indépendantes impressionnant. En effet, il regroupe 1500 enseignes.

Celles-ci proposeront très prochainement les liseuses d’ebooks à la vente en boutique et en ligne. La librairie Le Divan par exemple, fait déjà partie de l’aventure.

Au premier trimestre 2024, les clients ayant acheté des ebooks dans les librairies participantes pourront à leur tour retrouver tous leurs livres dans les liseuses.

L’interface sera alors aux couleurs de leur enseigne favorite. Pour paramétrer un appareil et retrouver tous les ebooks achetés précédemment, c’est simple. Il faut renseigner le code « EPAGINE » ou celui de la librairie dans le champ prévu à cet effet.

La liseuse sera alors pré-paramétrée pour retrouver l’intégralité des livres numériques achetés.

À terme, ePagine ambitionne de proposer un code unique qui permettra à chacun d’acheter un ebook dans une ou plusieurs librairies indépendantes et de retrouver son titre en un clic sur sa liseuse ! La Focus est au prix de 229€, la Calypso Plus à 129€.

Cette initiative est à saluer et contribuera, on l’espère, à ouvrir toujours plus le champ des possibles de la lecture numérique sans prise de tête pour le lecteur final !

