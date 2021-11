Nouveau Kindle Paperwhite 2021 - Quelles nouveautés pour cette liseuse ? Vidéo - IDBOOX

Amazon a mis sur le marché la toute nouvelle liseuse de livres numériques Kindle Paperwhite.



Ce lecteur d’ebooks fait le plein de nouveautés, on vous propose de découvrir cette nouvelle machine en vidéo. Kindle Paperwhite est disponible à partir de 139.99 euros Cliquez ici

Kindle Paperwhite quelques spécifications techniques

Le nouveau Kindle Paperwhite est plus grand que la génération précédente. Il fait 6,8 pouces. De plus, l’écran Paperwhite de 300 ppp est anti-éblouissant. Il offre une luminosité supplémentaire de 10 % au réglage maximum.



Les bords de la liseuse sont plus fins. Cela permet d’afficher les livres de façon optimisée en ajoutant du confort de lecture.



La liseuse pèse 205 grammes, elle est étanche. Kindle Paperwhite2021 est proposé avec 8GO de stockage.



L’ergonomie de la liseuse a été revue. On navigue de façon plus instinctive à la fois dans la librairie Kindle et pendant la lecture.



On peut aussi régler la luminosité de l’écran, et Amazon a ajouté la température d’éclairage. Grâce à cela, on change la teinte de l’écran de blanc à ambre.



Nous préparons un test complet de la Kindle Paperwhite 2021, en attendant regardez notre vidéo pour vous faire une idée sur cette nouvelle liseuse.

Prix et dispo

Kindle Paperwhite est disponible avec publicités à 139.99 euros Cliquez ici .

sans publicité, la liseuse est à 149.99 euros Cliquez ici



Des étuis pour protéger l’appareil sont aussi disponibles en noir Cliquez ici Lavande Cliquez ici ou Bleu marine Cliquez ici