HarperCollins va publier des livres audio générés par IA

HarperCollins noue un partenariat avec ElevenLabs pour la publication de livres audio, exploitant l’intelligence artificielle.

L’éditeur vise à élargir son catalogue en langues étrangères à un coût réduit. La technologie vocale avancée d’ElevenLabs est en cours d’expérimentation sur la plateforme Storytel où la voix d’un auteur a été reproduite. (lire notre article)





L’éditeur ne prévoit pas de renoncer à l’enregistrement de livres audio « traditionnels » avec des acteurs, mais souhaite rendre ses titres plus accessibles aux auditeurs du monde entier en plusieurs langues pour ses séries et son catalogue existant.



Dans un communiqué, Mati Staniszewski, PDG d’ElevenLabs, exprime son enthousiasme : « …Maintenant, chaque auteur peut voir son travail prendre vie en audio, et les lecteurs peuvent se voir offrir plus de choix, éliminant ainsi les barrières linguistiques du contenu. »



L’entreprise s’est distinguée grâce à sa technologie de synthèse vocale basée sur l’IA. Leurs outils de pointe, notamment l’outil « Projets » conçu pour les éditeurs, facilitent la création de livres audio avec des voix synthétiques ou personnalisées, pour une expérience d’écoute fluide dans toutes les langues.

Avec cette collaboration, HarperCollins ouvre la boîte de Pandore. Les autres géants de l’édition suivront-ils l’éditeur ?



