Publicité pour les livres à la télévision, les éditeurs disent non !

Le 5 avril, juste avant le Festival du Livre de Paris, un décret a été publié au Journal Officiel permettant aux éditeurs de faire de la publicité pour leurs livres sur le petit écran.

Quelques jours après le festival, les éditeurs ont réagi.

Alors que les Éditions XO annonçaient l’arrivée de leur première publicité à la télévision suite à la parution du décret (lire notre article), le Syndicat National de l’Édition (SNE) demande l’abrogation de la possibilité de faire de la publicité à la TV sur les chaînes gratuites comme Arte ou France TV.

Il faut préciser que cette possibilité pour les éditeurs est à titre expérimental pour une durée de deux ans.

Du côté des éditeurs, on craint « une fragilisation du secteur et un appauvrissement de la création littéraire ». Les professionnels du livre demandent donc l’abrogation pure et simple du décret. Ils estiment que la “phase d’expérimentation sur le livre ouverte par le décret n’a fait l’objet d’aucun encadrement précis” . Les éditeurs précisent que cette décision “n’est accompagnée d’aucun engagement en faveur d’une promotion accrue du livre et de la lecture à la télévision.”

