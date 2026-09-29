Amazon s’apprête à dégainer une nouvelle liseuse Kindle

Amazon s’apprête à renouveler sa gamme de produits avec une nouvelle édition de sa célèbre liseuse, le Kindle (12e génération).
Des visuels marketing officiels permettent de découvrir les évolutions apportées à cet appareil.
Kindle – Un design revisité aux accents de smartphone
Le changement le plus visible de cette douzième génération réside dans l’adoption d’un écran e-ink aux coins légèrement arrondis.
Amazon s’éloignerait des formes angulaires des modèles précédents pour se rapprocher des standards visuels des smartphones actuels.
Du côté de l’ergonomie, Amazon a repensé l’emplacement de ses commandes. Selon le site winfuture, le bouton d’alimentation quitterait la tranche inférieure. Il viendrait se loger sur la partie supérieure de la tranche droite.
Par ailleurs, les images suggèrent l’utilisation d’un écran E-Ink affleurant de manière un peu plus prononcée ou mieux intégré selon les variations du boîtier.
Des couleurs qui flashent
Outre la version standard habillée d’un châssis noir, Amazon devrait décliner son nouveau Kindle dans des coloris pétillants. On pourrait voir un nouveau vert matcha, du bleu clair ou encore du violet.
Pour l’heure, nous n’avons aucune information sur les détails techniques complets concernant la résolution, la puissance de l’éclairage frontal ou encore les prix officiels et la date de commercialisation. Gageons qu’Amazon ne va tarder à officialiser ce nouveau Kindle !
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