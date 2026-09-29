Test Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : le pliable ultime ?

Retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : design, écran 8 pouces, performances, autonomie et photo 200 Mpx. Notre avis détaillé.
L’arrivée du Galaxy Z Fold 8 a éclipsé la sortie du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il se démarque avec des caractéristiques plus musclées et des écrans plus grands.
Est-ce suffisant pour faire oublier sa hausse de prix et le nouveau format passeport du Z Fold 8 ? Je vous donne la réponse dans mon test. (Non sponsorisé).
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/256 Go est au prix de 2199 €. Vous pouvez profiter en ce moment d’une offre exceptionnelle avec une remise de 300€ avec le code GALAXYZ8. Le prix du Galaxy Z Fold 8 Ultra passe à 1899 €. Vous pouvez cumuler 200€ de remise supplémentaire en payant avec PayPal. Au final, le Galaxy Z Fold 8 Ultra vous revient à 1699 €.
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- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Le design
- L'ergonomie
- L'écran extérieur
- L'écran pliable
- Les performances
- L’autonomie
- La photo
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Ce que j’en pense
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Les caractéristiques techniques
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Le design
Samsung repense sa gamme de smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra occupe désormais le haut de la chaîne. Il prend la relève du Galaxy Z Fold 7. Il conserve le même design épuré. L’époque où Samsung peinait à faire des smartphones fins et légers est définitivement révolue.
La firme coréenne démontre une fois de plus sa maîtrise des formes. Véritable poids plume, le Galaxy Z Fold 8 Ultra ne pèse que 215 g. Il décroche le titre du pliable le plus léger dans sa catégorie actuellement.
Côté finesse, le Z Fold 8 Ultra n’a rien à envier à ses concurrents. Il mesure 8,9 mm replié et 4,1 mm lorsqu’il est ouvert. Il se paie le luxe d’être de 0,1 mm plus fin que son prédécesseur avec une plus grosse batterie. Il ne prend pas plus de place qu’un smartphone classique dans une poche de pantalon.
On pourrait craindre pour sa solidité. Un cadre en Aluminium Armor assure sa robustesse. Pour prévenir les chocs et les rayures, du verre Gorilla Glass Ceramic 3 protège l’avant du smartphone et du Gorilla Glass Victus 2 est présent à l’arrière.
Je lui reprocherais son indice de protection. Il ne dépasse pas IP48, contrairement à la norme IP68 du Honor Magic V6. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra résiste à l’eau et aux poussières de taille supérieure à 1 mm.
L’ergonomie
Concernant l’ergonomie, le Z Fold 8 Ultra reste fidèle au format 21:9. Samsung a fait des efforts pour réduire le cadre noir qui entoure l’écran extérieur. La dalle occupe environ 91,2 % de la surface avant.
L’écran reste tout de même plus étroit que celui d’un smartphone classique. Les pouces jouent souvent aux auto-tamponneuses lorsqu’on utilise le clavier, surtout lorsqu’on a de gros doigts. Le format passeport du Galaxy Z Fold 8 règle le problème, mais c’est une autre histoire.
Le Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficie d’une nouvelle charnière Armor Flex Hinge 2.0. Elle possède l’avantage de beaucoup moins marquer la pliure sur l’écran intérieur. Contrairement au Galaxy Z Fold 8, Samsung a pris le parti de ne pas assouplir la résistance de cette charnière.
Cela permet au Z Fold 8 Ultra de rester ouvert à 90°, mais cela le rend plus difficile à ouvrir d’une seule main.
L’écran extérieur
Les proportions ne changent pas par rapport au Z Fold 7. On retrouve un écran de 6,49 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2520 pixels). Il repose sur une dalle 21:9 Dynamic AMOLED 2X. Samsung a simplement affiné le cadre noir dans les angles pour améliorer le ratio. Il fait environ 1 mm d’épaisseur.
Cette dalle LTPO dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz. Samsung fait grimper son niveau de luminosité à 3 000 nits. Ces pics augmentent de 15 % par rapport au Z Fold 7, ce qui améliore le confort de lecture en plein soleil.
L’écran pliable
Cet écran extérieur partage le même niveau de luminosité avec la dalle intérieure. Elle bénéficie en plus d’un traitement antireflet renforcé pour optimiser la visibilité. Vous pouvez le constater par vous-même sur la photo ci-dessous. L’affichage reste parfaitement lisible en plein soleil.
Cet écran pliable de 8 pouces (10:9) affiche une résolution QXGA+ (2504 x 2256 pixels). Comme son homologue extérieur, cet écran pliable adopte une technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz.
L’écran tire parti de la nouvelle technologie Flex Titanium. Cette plaque plus souple permet de rendre moins visible le pli central. Après un mois d’utilisation, elle atténue effectivement la pliure, mais celle-ci reste visible lorsque le smartphone est éteint. En revanche, on ne la sent quasiment pas sous le doigt.
Les performances
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra s’appuie sur un Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm. Il est accompagné par 12 Go de RAM. Il faut opter pour la version avec 1 To pour passer à 16 Go de mémoire. Ce processeur s’adapte parfaitement aux aptitudes multitâches du Z Fold 8 Ultra.
Le smartphone affiche jusqu’à quatre applications en même temps sans vaciller. Il reste fluide et réactif, comme pour les gros jeux vidéo 3D. Il ne fait qu’une bouchée de Genshin Impact avec les graphismes poussés à leur maximum et une fréquence d’images à 120 fps.
En contrepartie, la température monte rapidement, mais cela n’empêche pas de jouer. Le smartphone dissipe efficacement la chaleur.
L’autonomie
Comme le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra utilise une batterie composée en partie de silicium-carbone. Samsung s’aligne enfin sur les autres constructeurs, ce qui lui permet d’utiliser dans ses smartphones des cellules plus imposantes.
Le Z Fold 8 Ultra gagne ainsi une batterie de 5 000 mAh contre 4 400 mAh pour le Z Fold 7. Ce gain offre au Z Fold 8 Ultra une autonomie qui tourne autour d’une journée. Elle diminuera si vous êtes du genre à utiliser en majorité l’écran pliable, plus gourmand.
Pour récupérer de l’énergie, vous pouvez compter sur une recharge 45 W. Samsung a enfin abandonné la recharge 25 W pour ses grands smartphones pliables. La batterie récupère 100 % d’énergie en 60 minutes. La recharge sans fil monte à 20 W. Il faudra acheter une coque avec un aimant pour assurer la compatibilité Qi2.
La photo
Le Galaxy Z Fold 8 Ultra arbore une triple caméra à l’arrière. Ce bloc photo se compose d’un capteur principal de 200 MP, d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif 3x de 10 MP.
Les photos de jour
Les photos de jour offrent un beau piqué avec un grand nombre de détails. L’appareil témoigne d’une bonne gestion de la luminosité en extérieur comme en intérieur. Il restitue des couleurs légèrement saturées qui restent tout de même dans le spectre du naturel.
Le traitement HDR gère parfaitement les forts contrastes comme les ciels nuageux. J’ai par contre constaté qu’il a parfois du mal à faire ressortir les détails de certaines zones sombres.
Le zoom
Le zoom optique 3x offre un rendu propre avec des détails nets. Les clichés restent propres avec une bonne finesse des détails jusqu’au zoom 10x. Au-delà, les clichés perdent en précision. Samsung ne fait pas appel à l’IA à outrance pour reconstituer les photos. Les traits deviennent troubles quand on s’approche du grossissement 30x.
L’ultra grand-angle
L’ultra grand-angle de 50 MP respecte la colorimétrie du capteur principal. La montée en gamme par rapport au Z Fold 7 garantit une netteté accrue dans les coins des photos. Autre point fort, il supprime en grande partie les distorsions sur les clichés.
Les portraits
Le mode portrait propose différentes focales avec un grossissement 5x. Le smartphone effectue des détourages précis tout en nuances. Les sujets se détachent du fond tout en restant naturels.
Les photos de nuit
L’appareil photo du Galaxy Z Fold 8 Ultra assure également dans des conditions de faible luminosité. Les algorithmes éliminent le bruit sur les clichés tout en assurant un niveau de détail élevé. Les photos reflètent l’atmosphère de la scène que vous avez sous les yeux avec une colorimétrie proche de la réalité.
Le smartphone reproduit également à l’identique l’ambiance lumineuse. Il y a tout de même une ombre au tableau. Le Z Fold 8 Ultra se heurte aux éclairages urbains. Il ne parvient pas à supprimer les halos très présents.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Ce que j’en pense
Sans être une révolution, le Galaxy Z Fold 8 Ultra se présente comme une belle évolution du smartphone pliable phare de Samsung. Plus fin, plus léger, un pli moins visible, une autonomie en hausse, une recharge plus rapide, le Galaxy Z Fold 8 Ultra évolue à tous les niveaux.
Samsung apporte également quelques améliorations timides mais bienvenues à l’appareil photo pour le rendre encore plus polyvalent. Résultat des courses, le Galaxy Z Fold 8 Ultra bénéficie de nombreuses améliorations qui le placent à la hauteur d’un smartphone classique premium avec l’avantage de son grand écran pliable.
Cela aide à avaler la hausse de prix. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra s’est fait voler la vedette par le Galaxy Z Fold 8, mais il reste une référence si vous cherchez un smartphone pliable puissant et complet.
Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 12/256 Go est au prix de 2199 €. Vous pouvez profitez en ce moment d’une offre exceptionnelle avec une remise de 300€ avec le code GALAXYZ8. Le prix du Galaxy Z Fold 8 Ultra passe à 1899 €. Vous pouvez cumuler 200€ de remise supplémentaire en payant avec PayPal. Au final, le Galaxy Z Fold 8 Ultra vous revient à 1699 €.
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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Les caractéristiques techniques
|Galaxy Z Fold 8 Ultra – 5G
|Ecran
|Ecran externe 6,5 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Ecran interne 8 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|Ecran externe 2520 x 1080 pixels (Dynamic AMOLED 2X) – 3000nits
Ecran interne 2504 x 2256 pixels (Dynamics AMOLED 2X) – 3000nits, HDR10+
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go DDR5X
|Stockage
|256Go/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS + UGA 50MP (f/1.9) + Téléobjectif X3 10MP (f/2.4) OIS – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
Frontal 10MP (f/2.2) – vidéo 4K/60 ims
|IP68
|IP48
|Batterie
|5000mAh
|Charge rapide
|45W (non fourni), sans fil 20W, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Latéral
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleur
|Android
|Android 17 – One UI 9
|Dimensions
|Ouvert 158,4 x 143,2 x 4,1mm – 215g
Fermé 158,4 x 72,8 x 8,9mm