Moto G 77, G 67, G17 – Toutes les infos sur les nouveaux smartphones à petits prix de Motorola

Motorola renouvelle sa gamme Moto G avec quatre modèles. Moto G 77, Moto G 67, Moto G 17 et Moto G 17 Power, quelles sont les nouveautés ?
Motorola démarre 2026 avec des Moto G flambant neufs. De 189 € à 319 €, les Moto G 77, Moto G 67 et Moto G 17 arrivent avec des caractéristiques techniques boostées.
La concurrence sur ce segment est de plus en plus rude. Que nous réserve l’édition 2026 ?
Le Moto G 77
Le Moto G77 est le fleuron de la gamme Moto G. C’est le modèle le plus évolué. Le smartphone embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Super HD de 1,5K. Ses pics de luminosité atteignent 5000 nits.
Un processeur MediaTek Dimensity 6400, gravé en 6nm, pilote le smartphone. Il est accompagné de 8 Go RAM. La mémoire est extensible jusqu’à 24 Go via le système de RAM Boost virtuelle. Pour l’espace de stockage, vous avez le choix entre 3 configurations : 128, 256 ou 512 Go.
Une batterie de 5200 mAh alimente le smartphone. Elle est compatible avec la recharge filaire 30W. Son appareil photo principal se compose d’un capteur de 108 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. Il est compatible avec Moto AI. Le capteur Selfie est de 32 MP.
Motorola poursuit sa collaboration avec Pantone. Les Moto G bénéficient de finitions soignées. Le Moto G77 est en plus résistant. L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass 7i. Le Moto G77 se montre deux fois plus résistant aux chutes et aux rayures que son prédécesseur. Il est certifié IP64 et il répond à la norme militaire MIL-STD-810H.
Motorola a également fait évoluer la partie audio de son smartphone. Le volume a été boosté de 300 % et son double haut-parleur est compatible Dolby Atmos.
Le Moto G77 débute à partir de 319 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Moto G 67
Le G67 partage plusieurs caractéristiques avec le Moto G77. Il reprend le même écran AMOLED 6,78 pouces 120Hz et 5000 nits. Il récupère un processeur MediaTek 6300.
Le Moto G67 existe en plusieurs versions : 4/128 Go, 4/256 Go ou 8/256 Go. La mémoire est également extensible via RAM Boost.
Il y a aussi du changement du côté de l’appareil photo. Sa double caméra principale se compose d’un capteur 50MP Sony Lytia 600 et d’un ultra grand-angle de 8MP. La caméra Selfie reste de 32MP.
Pour le reste, le Moto G67 reprend la même batterie de 5200 mAh et le même système audio.
Le prix du Moto G67 démarre 239 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Moto G 17 et le Moto G 17 Power
Le G17 est le modèle le plus économique de la bande. Cela se ressent sur sa fiche technique. Le smartphone intègre un écran LCD Full HD+ de 6,72 pouces avec un pic de luminosité de 1000 nits.
Cette dalle est protégée par du verre Gorilla Glass 3. Comme ses grands frères, elle est Water Touch. Le Moto G17 tourne avec un processeur Helio G81 Extreme. Le Moto G17 est IP64 et ses haut-parleurs stéréo sont compatibles Dolby Atmos.
Son appareil photo rassemble un capteur 50MP Sony Lytia et un ultra grand-angle de 5MP. La caméra Selfie est de 32MP. Le Moto G 17 est au prix de 189€.
Le Moto G17 démarre à 189 €. Motorola propose aussi un Moto G17 Power avec une batterie de 6000 mAh et une recharge de 30W. Son prix monte à 279 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
