Streaming vidéo, lecture, IA, combien dépensons-nous pour nos abonnements numériques ?

Le temps où quelques euros suffisaient pour accéder à une infinité de contenus semble définitivement révolu.
Selon une enquête de la plateforme Spliiit, relayée par RMC, le coût des services numériques s’apprête à peser de plus en plus lourd dans le portefeuille des ménages. D’ici la fin de la décennie, la facture totale va atteindre des sommets !
On va dépenser en moyenne 230 euros par mois
Les projections pour l’année 2030 sont vertigineuses. Un foyer français moyen pourrait devoir débourser près de 230€ chaque mois pour maintenir ses accès aux services jugés essentiels.
Cette somme ne concerne pas seulement le divertissement, mais englobe une multitude de secteurs : streaming musical et vidéo, presse en ligne, services bancaires, lecture de livres, solutions de sécurité informatique et, de plus en plus, outils IA.
Cette inflation n’est pas un phénomène isolé, puisque l’étude table sur une progression constante des tarifs des abonnements. Elle estime une hausse annuelle moyenne estimée entre 10 % et 15 %.
Streaming vidéo : vers un budget de 75€
Le divertissement reste le premier moteur de cette envolée tarifaire. Alors que les plateformes comme Disney+, Prime Video ou HBO Max privilégient désormais la rentabilité à la conquête de nouveaux clients, les prix s’ajustent à la hausse.
À l’horizon 2030, le cumul des abonnements à la vidéo pourrait représenter à lui seul un budget de 75 euros mensuels par foyer.
Le cas de Netflix est, à ce titre, particulièrement révélateur de cette tendance de fond.
Le journaliste Maxime Guény souligne qu’en l’espace d’une dizaine d’années, le tarif de l’abonnement en France est passé d’environ 12 euros à plus de 22 euros. Cela représente une augmentation de plus de 80 %.
Aujourd’hui, additionner trois ou quatre services de streaming coûte aussi cher, sinon plus, que les anciens bouquets du câble.
L’émergence de l’IA : un nouveau coût fixe
Au-delà des films et des séries, une nouvelle catégorie de dépenses s’installe durablement dans le budget des actifs et des étudiants.
En effet, il s’agit les outils de productivité boostés par l’IA. Que l’on utilise ChatGPT, Grok ou Claude, le coût de ces technologies est loin d’être anodin.
L’étude de Spliiit estime que ce poste de dépense pourrait atteindre 45€ par mois. Individuellement, ces abonnements franchissent déjà souvent la barre des 20 euros mensuels.
Pour les jeunes générations, ces outils deviennent des charges fixes, au même titre que l’électricité ou internet. Cela transforme radicalement la structure de consommation des ménages français pour les années à venir.
Et vous avez-vous déjà fait le calcul de vos dépenses en abonnements numériques ?