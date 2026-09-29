Nothing Headphone (1) Pro : le nouveau casque transparent qui vise le son studio

Nothing franchit un cap sur le marché de l’audio haut de gamme avec son nouveau casque, le Nothing Headphone (1) Pro.
Nothing fait une pause sur les smartphones, mais elle met les bouchées doubles dans le secteur de l’audio. Après le Headphone (1), la compagnie londonienne sort la version pro de son excellent casque audio.
Conçu aussi bien pour les passionnés de musique que pour les professionnels, ce nouveau casque mêle l’iconique design transparent de la marque, innovations acoustiques et technologies de pointe. En attendant le test complet sur idboox.com, je vous invite à faire le tour du propriétaire.
Un look métallisé et un étui rigide repensé
Nothing arrive à chaque fois à nous surprendre avec un design qui sort des sentiers battus. Le Nothing Headphone (1) Pro affine ses formes avec un nouveau look métallisé tout en conservant la transparence. Le casque laisse entrevoir une partie de ses composants à travers la coque des écouteurs. L’effet est toujours aussi saisissant.
Le Nothing Headphone (1) Pro arrive également dans un nouvel étui rigide qui le métamorphose en petit sac à main. Il faut voir si ce format se révèle pratique sur la durée.
Nothing annonce par la même occasion un confort amélioré avec des matériaux plus légers et plus résistants. Le poids du bras fond de 45 % grâce à l’emploi de titane usiné. La mousse de rembourrage est également 50 % plus souple.
Partenariat avec Metropolis Studios : le mode Flat EQ décrypté
Au-delà des apparences, le Nothing Headphone (1) Pro embarque des technologies innovantes de pointe. Il propose une architecture acoustique inédite avec 3 drivers : un woofer de 40 mm pour les basses, un haut-parleur pour les médiums et un troisième en silicone pour les aigus.
Pour accompagner la sortie de son casque haut de gamme, Nothing signe un partenariat avec les Metropolis Studios. Le casque possède un petit bouton qui active un égaliseur spécial. Baptisé Flat EQ, il fait basculer le casque dans un mode neutre comme lorsqu’on travaille dans un studio professionnel.
En plus des égaliseurs dédiés, le Nothing Headphone (1) Pro propose également une spatialisation sonore reproduisant une régie studio.
10 micros pour une isolation jusqu’à 46 dB
Vous pouvez profiter de cette acoustique dans un océan de calme grâce à une réduction de bruit avancée qui s’appuie sur 10 micros. Chaque écouteur comporte 3 micros feed-forward et 2 micros feedback. L’ANC peut atténuer jusqu’à 46 dB, soit 5 dB de plus et 40 % de couverture spectrale en plus par rapport au Headphone (1).
Le Nothing Headphone (1) Pro est à 349€. Je vous donne rendez-vous pour découvrir le test complet prochainement. Suivez ce lien s’il vous tente.