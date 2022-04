70 coloriages tirés de l’univers de Minecraft

100% Minecraft – Coloriages Pixels, est un cahier de coloriage ludique et complètement fou !

Les éditions 404 vont te rendre dingue ! Ce livre contient 70 coloriages pour laisser libre cours à son imagination. Ici on colorie les pixels pour donner vie à l’univers Minecraft.

Creeper, zombie-villageois, golem des neiges, Enderman mais aussi forteresse du Nether, toundra enneigée et Enderdragon c’est parti pour des heures d’activité !



On y trouve des « coloriages modèles », des « coloriages mystères » (il faut colorier en fonction des chiffres posés sur une grille avec une couleur imposée), les « coloriages miroirs ». Et plus on avance plus le pixel chatouille les feutres et crayons de couleurs !

100% Minecraft – Coloriages Pixels c’est aussi la possibilité de découper et de relier tes œuvres les réussies ! Bon je te laisse je vais pixeliser mon papier!

