Bientôt un musée Pokémon vous pouvez postuler

The Pokémon Company recrute un archiviste diplômé et un fan de Pokémon pour créer un musée extraordinaire.



Avant que celui-ci ne voit le jour il va y avoir un travail colossal à réaliser.

Cette mission si vous l’acceptez, consistera à réunir et à cataloguer tous les éléments, produits, images, cartes, goodies, jeux, livre etc. qui existent sur l’univers Pokémon depuis la création en 1996. Autrement dit, ils doivent TOUS les attraper !

Le travail se base sur les produits physiques et aussi sur les produits et créations numériques. Le job est payé entre 77 000 $ et 118 000 $ par an.

Le phénomène Pokémon

Il existe actuellement huit générations de Pokémon. Une neuvième celle de Scarlet et Violet verront le jour plus tard dans l’année. Il y aura environ 1 000 Pokémon à la sortie de ce jeu.



Pour l’instant la firme ne précise pas quand ouvrira le musée ni dans quel pays, on peut supposer que ce sera au Japon.

Pokémon existe depuis 25 ans, rien que pour les jeux vidéo 250 millions d’exemplaires ont été écoulés dans le monde !

Pokémon c’est quoi ?

Nous nous référons à Wikipedia pour en avoir une définition. Dans l’univers des Pokémon, les animaux du monde réel n’existent pas (ou très peu).

Le monde est peuplé de Pokémon, des créatures qui vivent en harmonie avec les humains. Ils possèdent des aptitudes quasiment impossibles pour des animaux du monde réel, telles que cracher du feu, comme Dracaufeu, ou encore générer de grandes quantités d’électricité, comme Magnétic. En savoir plus ici

Et si vous ne vous sentez pas de devenir un Master Pokémon vous avez la possibilité de visiter le Pokémon Fossil Muséum en ligne et gratuitement !