Cette bibliothèque montre ses travaux de rénovation avec un Lego géant

La Bibliothèque nationale d’Irlande a entamé des travaux de rénovation de son établissement.

Pour monter aux visiteurs les changements à venir, elle a confié une mission étonnante à David et Breda Fennell, deux fans de Lego.



Les compères ont eu pour mission de représenter la bibliothèque telle qu’elle sera dans quelques années, 4 ans de travaux sont prévus.



La bibliothèque irlandaise explique : La première phase du programme de réaménagement s’est déroulée de 2017 à 2019.

La phase à venir réaménagera cette aile sur six étages. Il y aura des espaces dédiés aux expositions, des lieux de rencontre pour le public, etc. Pour cela, 350 000 livres, journaux et périodiques sont déplacés vers un espace sécurisé.

Une maquette en Lego pour se projeter dans l’avenir

La maquette montre le bâtiment actuel et imagine à quoi pourrait ressembler la BnI une fois le projet terminé. Elle mesure 180 cm x 168 cm et 60 cm de haut.

On peut contempler la bâtiment Victorien de l’extérieur (photo du haut) mais aussi de l’intérieur (photos ci-dessous).

Pour construire en Lego cette bibliothèque, les bâtisseurs ont utilisé différentes briques : des Duplo, des briques collector en or et même certains éléments appartenant à l’univers Star Wars.

Le résultat est magnifique, si vous passez en Irlande, allez voir cette merveille !

Source photo