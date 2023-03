Cinéma – Apaches – Le Peaky Blinders français

Apaches est le nouveau film de Romain Quirot. Nous avons pu le voir en avant-première. Voici ce que nous en avons pensé.

Apaches est la preuve que l’on sait faire en France des films de genre visuellement splendides et originaux. Le long métrage de Romain Quirot nous transporte à Paris dans les années 1900. Son scénario est basé sur un fait historique.

Quand Apaches régnaient sur Paris

A cette époque, la capitale est gangrénée par des gangs de quartier qui rejettent la société et ses valeurs. Appelés les Apaches, ces bandes d’adolescents et d’enfants des rues commettent des vols et des crimes violents au cœur de Paris. Ces jeunes révoltés font trembler la capitale.

On suit le parcours de Billie, une jeune fille qui ne rêve que d’une chose intégrer les Apaches pour venger la mort de son frère mais sa haine va peu à peu se transformer en fascination.

Une esthétique incroyable

Apaches est une histoire d’amour tragique avec une esthétique incroyable. Chaque plan de ce Paris 1900 est léché et la photographie est superbe. On en prend plein les yeux.

Pour casser cette image, Romain Quirot mise sur un réalisation très punk-rock. On est très loin des Brigades du Tigre. La caméra virevolte pour nous offrir des plans originaux, inventifs qui transpirent le sentiment de révolte des Apaches.

L’ensemble est rehaussé par une musique rock en décalage avec les images qui nous rappelle fortement l’esprit de Peaky Blinders.

Un force qui traverse l’écran

Les acteurs se donnent à fond dans leur rôle. La rage vengeresse qui habite Alice Isaaz transperce l’écran. On décerne également une mention spéciale à Bruno Lochet qui est tout simplement magistral en prêtre alcoolique et désabusé. Dommage que le jeu de l’ensemble acteurs soit assez inégal ce qui fait retomber l’intensité de certaines scènes.

Romain Quirot ne fait aucune concession. Les Apaches sont en colère et ils n’ont rien à perdre. Le film est à leur image brutal et certaines scènes sont assez violentes. On regrette juste un scénario trop prévisible qui aurait mérité quelques rebondissements pour nous garder en haleine jusqu’au bout.

Au final s’il n’est pas parfait, Apaches est un film plein de force, d’énergie et visuellement splendide dont vous ne ressortirez pas indemnes.

Envie d’aller au ciné? Consultez d’autres avis ici