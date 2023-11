Dumb Money – Quand un Youtubeur a fait vaciller Wall Street

Dumb Money est un film réalisé par Craig Gillespie avec Paul Dano et Shailene Woodley. Il raconte l’incroyable histoire vraie de Keith Gill.

Cet homme ordinaire va ébranler la bourse de Wall Street. Cette affaire a fait énormément de bruit aux Etats-Unis. Il s’agit de l’affaire GameStop. Au sortir de la pandémie de Covid, Keith Gill fait des vidéos Youtube dans sa cave pour expliquer comment investir en bourse.

Dumb Money – Une histoire vraie incroyable

Il va investir toutes ses économies dans les actions de la chaine de magasins de jeux vidéo GameStop. Il est qualifié de Dumb Money, un investisseur particulier méprisé par les manitous de Wall Street.

Sous-cotée l’action GameStop n’intéresse personne. Sur ses conseils et avec l’aide des réseaux sociaux, les petits investisseurs s’unissent pour faire mentir la bourse. L’action GameStop va s’envoler.

Ils vont soutenir GameStop et faire perdre des milliards aux magnats de la bourse qui avaient misé sur sa faillite.

L’union fait la force

Dumb Money symbolise la lutte des classes version années 2020 avec en toile de fonds la puissance des réseaux sociaux. Keith Gill dénonce un système boursier perverti qui s’éloigne de plus en plus du rêve américain. Les petits ne peuvent plus espérer gagner de l’argent à Wall Street verrouillée par les puissants.

En se rassemblant ses petits actionnaires vont remettre en cause le système et changer les règles. C’est incroyable de se dire que ce n’est pas une fable mais bien une histoire vraie.

Un film fort tout en finesse

Dumb Money est servi par une réalisation sobre, juste et sans fausse note. Elle met en lumière deux mondes qui ne se côtoient pas. Il y a d’un côté « ceux qui travaillent » et peinent à vivre correctement et de l’autre les investisseurs financiers multi milliardaires pour qui la valeur des choses n’a plus aucun sens. La scène du début avec la maison face à la plage est lourde de sens.

Autre preuve du cynisme de la société américaine, un chiffre s’inscrit à l’écran à côté de chaque personnage à certains moments clés. Il symbolise la valeur de ces êtres humains, estimée par rapport au poids de leurs comptes en banque et de leurs dettes.

Au-delà de la fracture sociale ou de l’influence des réseaux sociaux, le scénario rend également un bel hommage aux personnes disparues lors de la pandémie de Covid-19.

Pour ne rien gâcher, cette histoire est servie par un casting en or massif. Tous les acteurs jouent à merveille et Paul Dano est excellent. Il est touchant et émouvant.

Dumb Money est une vraie pépite.

